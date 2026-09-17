Zawiadomienie do prokuratury w sprawie AWS. "Bezczelne próby ratowania stołków"

W skrócie Ministerstwo Sprawiedliwości zgłosiło do Prokuratury Krajowej podejrzenie popełnienia przestępstwa dotyczące ingerencji w dokumentację Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Pojawiły się dwa różne dokumenty z jednakowym numerem, podpisane przez dr Michała Sopińskiego, z których jeden dotyczy wskazania osoby pełniącej obowiązki Rektora-Komendanta, a drugi regulacji dotyczących prawa głosu członków Senatu na urlopie naukowym.

Waldemar Żurek wyraził opinię, że doszło do próby podmiany dokumentów, aby podważyć mandat Sławomira Cudaka, oraz stwierdził, że kończy się czas takich działań.

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Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło zawiadomienie do Prokuratury Krajowej w sprawie "możliwej ingerencji w dokumentację Senatu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości". Chodzi o uchwałę dotyczącą wskazania osoby mającej pełnić obowiązki Rektora-Komendanta po jego odwołaniu.

"Wątpliwości budzą dwa odmienne dokumenty opatrzone tym samym numerem" - napisano w oświadczeniu wydanym przez MS.

Dokumentacja AWS pod lupą. Jest zawiadomienie do prokuratury

Chodzi o dokumenty oznaczone numerem - 308/26. Jak informuje prokuratura, opatrzone zostały one różnymi datami i odnoszą się do innych spraw. Podpisał się pod nimi dr Michał Sopiński.

"Nie chodzi zatem o niepodpisany projekt ani o roboczą wersję dokumentu - istnieją dwie podpisane uchwały, dotyczące różnych spraw, którym nadano ten sam numer" - wskazuje resort.

Pierwszy z dokumentów to uchwała z 9 czerwca 2026 r., która wskazuje, że obowiązki Rektora-Komendanta po odwołaniu Sopińskiego ma pełnić prof. AWS dr hab. Sławomir Cudak. Znajduje się w niej wynik głosowania: 14 głosów ważnych, w tym 13 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i jeden "wstrzymujący się".

Pod tym samym numerem figuruje jednocześnie inny dokument datowany na 29 czerwca 2026 r., którego tematem są regulacje w sprawie prawa głosu członków Senatu przebywających na urlopie naukowym.

"Bezczelne próby ratowania stołków". Waldemar Żurek komentuje zawiadomienie

"Myśleli, że uchwałę Senatu można po cichu usunąć ze strony, podmienić treść pod tym samym numerem i nikt nie zauważy? Byli w błędzie" - napisał w serwisie X Waldemar Żurek, odnosząc się do zawiadomienia do prokuratury w sprawie AWS.

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Minister sprawiedliwości zasugerował, że uchwała, która jest dowodem na to, że Senat AWS powierzył kierowanie uczelnią dr Cudakowi "nagle 'zniknęła' z BIP-u, by podważyć jego mandat". "Zastąpiono ją papierem o urlopach naukowych" - napisał.

"Czas 'kreatywnej dokumentacji' i bezczelnych prób ratowania stołków za wszelką cenę definitywnie się skończył" - podsumował Waldemar Żurek.



