Jak dodał Roman Giertych "motywem ukrywania informacji była chęć uzyskania dotacji przez PiS". Za takie przestępstwo grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że funkcjonariusze ABW mieli odnaleźć list Jarosława Kaczyńskiego do Zbigniewa Ziobry, w którym ostrzegał go, by nie używał środków z Funduszu Sprawiedliwości na finansowanie kampanii wyborczej.