W skrócie Według sondażu SW Research dla "Dziennika Gazety Prawnej" 38,5 proc. badanych zadeklarowało wzrost zaufania do policji po zamachu w Krakowie.

Wzrost zaufania do służb najczęściej deklarowały osoby powyżej 50. roku życia, osiągając wynik 46,42 proc. w tej grupie wiekowej.

W wyniku ataku w Krakowie z 7 listopada zginęło sześć osób, a osiem poszkodowanych nadal przebywa w pięciu krakowskich szpitalach.

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38,5 proc. ankietowanych sondażu SW Research dla "Dziennika Gazety Prawnej" zadeklarowało wzrost zaufania do policji po zamachu w Krakowie, a 20,6 proc. spadek zaufania. Wyniki badania gazeta opublikowała we wtorkowym wydaniu.

Sondaż. Zaufanie do policji po zamachu w Krakowie

Jak podkreśla "DGP", różnice zdań są wyraźne w podziale na grupy wiekowe. Wzrost zaufania wyraziła blisko połowa ankietowanych po 50. roku życia (46,42 proc.) i nieco ponad jedna czwarta osób w przedziale wiekowym 25-34 lata (28,22 proc.).

Z sondażu wynika, że mężczyźni ponad dwukrotnie częściej niż kobiety deklarowali, iż "nigdy nie ufali policji" (14,9 proc. wobec 7,1 proc. głosów). Wśród osób z wykształceniem średnim i wyższym odsetek wskazujących na wzrost zaufania jest niemal identyczny i wynosi odpowiednio 39,6 oraz 39,2 proc.

"Pozytywny bilans zmian zaufania jest znacznie wyraźniejszy wśród starszych respondentów, którzy są również najbardziej aktywną politycznie grupą wiekową. W ostatnich latach osoby po pięćdziesiątce przeważały wśród uczestników zarówno miesięcznic smoleńskich, jak i marszów Komitetu Obrony Demokracji" - napisał "DGP".

Sondaż przeprowadzono w dniach 10-12 listopada br. na grupie 800 dorosłych respondentów.

Atak w Krakowie. Część rannych nadal przebywa w szpitalu

7 listopada 24-letni zamachowiec wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów, którzy doprowadzili do zatrzymania sprawcy.

Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu.

Aktualnie w pięciu krakowskich szpitalach nadal przebywa osiem poszkodowanych osób. Ich stan jest określany jako stabilny.



