Zatrzymany na Białorusi zakonnik wrócił do Polski. Nowe informacje
Stan zdrowia brata Grzegorza Gawła jest dobry - przekazał w oświadczeniu Zakon Karmelitów. Duchowny wrócił do Polski w ramach wymiany więźniów, w której udział brał także Andrzej Poczobut. Zakonnik został zatrzymany na Białorusi w 2025 roku pod zarzutem szpiegostwa.
We wtorek na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów na zasadzie "pięciu za pięciu", w ramach której władze w Mińsku zwolniły - jak wcześniej informowano - trzech Polaków i dwóch obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych jest zakonnik - karmelita, brat Grzegorz Gaweł.
"Z wielką radością przyjęliśmy informację, że 28 kwietnia br. brat Grzegorz Gaweł O.Carm. został uwolniony z białoruskiego więzienia" - napisał sekretarz Polskiej Prowincji Zakonu Karmelitów o. Karol Amroż w oświadczeniu opublikowanym w środę na stronie internetowej zakonu.
Wymiana więźniów z Białorusią. Grzegorz Gaweł w dobrym zdrowiu
"To dla nas, jego współbraci z Polskiej Prowincji Zakonu Karmelitów, jak również dla wszystkich osób, które otaczały go modlitwą, ogromna ulga i powód do wdzięczności" - czytamy.
O. Amroż przekazał, że brat Grzegorz jest po rozmowie z prowincjałem, przebywa w gronie najbliższych i "potrzebuje czasu na odpoczynek po trudnym doświadczeniu". W oświadczeniu czytamy, że stan zdrowia zakonnika jest dobry, jednak potrzebuje teraz spokoju i wytchnienia.
"Dziękujemy wszystkim za modlitwę, wsparcie i solidarność w tym trudnym czasie. Wyrażamy również wdzięczność władzom kościelnym i państwowym za wszelką pomoc oraz zaangażowanie w działania prowadzące do uwolnienia brata Grzegorza" - zaznaczył o. Amroż.
Polska - Białoruś. Zatrzymany zakonnik wrócił do kraju
Zakonnik został zatrzymany 4 września 2025 r. w mieście Lepel na północy Białorusi. Zarzucono mu szpiegostwo w związku z rzekomym zbieraniem informacji na temat planowanych rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych Zapad-2025.
Dzień później białoruskie ministerstwo spraw zagranicznych podało, że przekazało charge d'affaires ambasady Polski "zdecydowany protest w związku dopuszczeniem się szpiegostwa" przez Gawła.
Po zatrzymaniu zakonnika koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował, że charge d'affaires ambasady Polski w Mińsku rozmawiał w jego sprawie z przedstawicielami białoruskich władz. Siemoniak ocenił, że cała sprawa to "akcja reżimu Łukaszenki". - Nie mamy wątpliwości, że to jest po prostu prowokacja, kolejna - powiedział.
We wrześniu ubiegłego roku białoruskie organizacje praw człowieka, w tym "Wiasna" i białoruski PEN Club, zażądały zrewidowania wyroków i decyzji o aresztowaniu 15 osób uznanych za więźniów politycznych, w tym Gawła, a także ich zwolnienia.