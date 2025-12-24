Jak informował wcześniej reporter Polsat News Jakub Zegadło - powołując się na swoje źródła - w poniedziałek i wtorek CBA zatrzymało trzy osoby najprawdopodobniej w związku ze śledztwem w sprawie Collegium Humanum.

Mowa tu o ambasadorze Polski we Francji, ale także byłym pośle PiS Maksie K. oraz bankowcu Pawle P. - Minister Radosław Sikorski podjął decyzję o zwolnieniu pana ambasadora z kierowania placówką do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości - przekazał Polsat News Maciej Wewiór, rzecznik MSZ.

Oświadczenie ambasadora po przesłuchaniu w prokuraturze

Ambasador Jan Emeryk Rościszewski w oświadczeniu przesłanym Polsat News zgodził się na publikację jego treści i podpisanie jej pełnym nazwiskiem. Zapowiedział otwartość na współpracę w sprawie prokuratorskiego śledztwa.

Podajemy pełną treść otrzymanej wiadomości:

Nigdy nie studiowałem i nie jestem absolwentem Collegium Humanum. Ukończyłem liczne studia i kursy podyplomowe, w tym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, prestiżowej Paryskiej Sciences Po oraz Wyższej Szkole Menedżerskiej. W trakcie mojej kariery zawodowej zasiadałem w licznych radach nadzorczych, w tym spółek z grupy PKO, przed uzyskaniem dyplomu wydanego przez WSM w Warszawie. Nie pobierałem żadnego wynagrodzenia z tytułu zasiadania w radach nadzorczych spółek zależnych od PKO BP. Po złożeniu obszernych wyjaśnień zostałem zwolniony. Deklaruję pełną współpracę z prokuraturą i liczę na jak najszybsze wyjaśnienie sprawy.

Sprawa Collegium Humanum. Nieoficjalne ustalenia Polsat News

Jako pierwszy nieoficjalną informację o zatrzymaniu ambasadora Polski we Francji w związku ze śledztwem w sprawie Collegium Humanum podał portal Goniec.

Jakub Zegadło z Polsat News podał następnie, że według nieoficjalnych informacji 22 i 23 grudnia odbyły się zatrzymania Jana Rościszewskiego, byłego posła PiS Maksa K. oraz bankowca Pawła P. Wszyscy trzej - jak przekazał - mieli zasiadać w różnych spółkach Skarbu Państwa, w tym PKO BP.

Maks K. - według ustaleń Polsat News - miał załatwić dyplomy MBA Collegium Humanum dla siebie, dla ambasadora oraz swojej siostry. Rektorowi uczelni miał oferować pomoc państwa w załatwianiu różnych formalności.

Afera z dyplomami Collegium Humanum. Pierwsze oskarżenia

Uczelnia Collegium Humanum wydawała dyplomy MBA, które stanowiły przepustkę do zasiadania w spółkach Skarbu Państwa.

Pod koniec listopada poinformowano, że śląski wydział Prokuratury Krajowej sporządził pierwszy akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości w dawnej uczelni Collegium Humanum. Objął on 29 osób, którym śledczy zarzucają popełnienie 67 przestępstw. Wśród oskarżonych są m.in. politycy, rektorzy wyższych uczelni, profesorowie i wykładowcy - podała PK.

