W skrócie Prokuratura Krajowa poinformowała o zatrzymaniu kolejnych 10 osób związanych z organizacją gier losowych oraz wystawianiem nierzetelnych faktur i praniem brudnych pieniędzy.

Zatrzymania mogą mieć związek ze sprawą youtubera o pseudonimie Budda, który wcześniej wraz z innymi osobami usłyszał zarzuty wyłudzania podatku VAT oraz organizowania nielegalnych loterii internetowych.

CBŚP i KAS zabezpieczyły w tej sprawie m.in. ponad 90 mln zł na kontach, 51 samochodów, nieruchomości oraz gotówkę.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Komunikat w sprawie zatrzymania opublikowała we wtorek Prokuratura Krajowa. Wynika z niego, że w ramach trwającego śledztwa zatrzymano "kolejnych 10 osób". Sprawa dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

"Potwierdzamy zatrzymanie kolejnych 10 osób w śledztwie zachodniopomorskiego pionu PZ PK dot. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw skarbowych, związanych z organizowaniem gier losowych, wystawianiem nierzetelnych, poświadczających nieprawdę fv (faktury VAT - red.) oraz pranie brudnych pieniędzy" - poinformowała prokuratura.

Śledczy dodali następnie, że więcej informacji na temat zatrzymanych zostanie przekazanych "po zakończeniu czynności".

Rozwiń

Podobne zarzuty usłyszał wcześniej youtuber Budda

Zatrzymanie może mieć związek ze sprawą youtubera ps. Budda. Do zatrzymania Kamila L. doszło w październiku 2024 roku dzień po tym, jak twórca oficjalnie pożegnał się z widzami i "zakończył swoją działalność w internecie".

W ramach śledztwa zatrzymano wcześniej 10 osób, w tym wspomnianego youtubera. Ponadto przeszukano kilkanaście miejsc, w których zabezpieczono m.in. dokumentację księgową i dokumentację elektroniczną.

Ostatecznie Budda wraz z dziewięcioma innymi osobami, w tym swoją partnerką Aleksandrą K., usłyszeli zarzuty wyłudzania podatku od towarów i usług, a także organizowania nielegalnych gier hazardowych - loterii w internecie. Nie przyznali się jednak do winy.

Sprawa Buddy. Wśród zarzutów posługiwanie się nierzetelnymi fakturami

Przypomnijmy, że w trakcie loterii losy miały być sprzedawane w formie e-booków i - zdaniem śledczych - miały stanowić gry hazardowe. Organizatorzy stosowali jednak zaniżoną stawkę VAT w wysokości 5 proc. zamiast należnych 23 proc. Ponadto mieli się posługiwać nierzetelnymi fakturami.

W grudniu 2024 roku Budda i jego partnerka wyszli na wolność. Tymczasowy areszt dla youtubera Kamila L. zamieniono bowiem na poręczenie majątkowe w wysokości 2 milionów złotych, a w przypadku Aleksandry K. ps. Grażynka, chodziło o kaucję w wysokości 1 mln złotych.

W ramach śledztwa CBŚP i KAS zablokowały m.in. ponad 90 mln zł na kontach, 51 samochodów o wartości około 38 mln zł, nieruchomości oraz gotówkę.

Kulasek w "Graffiti" o remoncie kultowego akademika: Obietnica była, i będzie zrealizowana Polsat News