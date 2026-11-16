W skrócie ABW zatrzymała trzech nastolatków w wieku 16 i 17 lat, którzy mają być powiązani z międzynarodowym środowiskiem ruchów ekstremistycznych.

Według ustaleń śledczych zatrzymani omawiali produkcję materiałów wybuchowych i broni, a u jednego z nich funkcjonariusze zabezpieczyli niebezpieczne substancje chemiczne.

Decyzją sądu dwaj 17-latkowie trafili do aresztu, natomiast 16-latek został umieszczony w schronisku dla nieletnich.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Agenci ABW zatrzymali trzech Polaków - 16-latka i dwóch 17-latków - związanych z międzynarodowym środowiskiem neonazistowskim - poinformował na platformie X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Według ministra zatrzymani propagowali ideologię nazistowską i faszystowską oraz "podejmowali już działania zmierzające do popełniania przestępstw o charakterze terrorystycznym".

Nastolatkowie zatrzymani przez ABW. Niepokojące ustalenia

Jak podkreślił Siemoniak, szczególne znaczenie dla sprawy mają ustalenia dotyczące dwóch 17-latków. Ci, za pośrednictwem komunikatorów internetowych, mieli wymieniać się niepokojącymi informacjami.

Według ustaleń konwersacje wspomnianych nastolatków dotyczyły m.in. domowej produkcji materiałów wybuchowych, materiałów pirotechnicznych, a także "improwizowanej broni palnej" do "bezpośredniego przeprowadzenia działań o charakterze terrorystycznym".

W pomieszczeniach, z których korzystał jeden z zatrzymanych, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego znaleźli substancje chemiczne mogące służyć do wytwarzania materiałów wybuchowych.

Akcja ABW. Areszt dla dwóch zatrzymanych, śledztwo w toku

"Decyzją sądu dwaj 17-latkowie trafili do aresztu, a ich 16-letni kolega został umieszczony w schronisku dla nieletnich" - przekazał Tomasz Siemoniak.

Minister dodał, że śledztwo ma charakter rozwojowy. Sprawa została przekazana Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku.



