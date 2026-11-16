Zatrzymanie nastolatków przez ABW. Mieli planować atak

Patryk Idziak

Patryk Idziak

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ABW zatrzymała trzech nastolatków powiązanych z międzynarodowymi grupami neonazistowskimi - przekazał minister Tomasz Siemoniak. Służby twierdzą, że nieletni mogli przygotowywać się do ataku z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. "Szczególne znaczenie dla postępowania mają ustalenia dotyczące dwóch 17-latków" - podkreślił minister.

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Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w umundurowaniu taktycznym.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznegoabw.gov.pldomena publiczna

W skrócie

  • ABW zatrzymała trzech nastolatków w wieku 16 i 17 lat, którzy mają być powiązani z międzynarodowym środowiskiem ruchów ekstremistycznych.
  • Według ustaleń śledczych zatrzymani omawiali produkcję materiałów wybuchowych i broni, a u jednego z nich funkcjonariusze zabezpieczyli niebezpieczne substancje chemiczne.
  • Decyzją sądu dwaj 17-latkowie trafili do aresztu, natomiast 16-latek został umieszczony w schronisku dla nieletnich.
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Agenci ABW zatrzymali trzech Polaków - 16-latka i dwóch 17-latków - związanych z międzynarodowym środowiskiem neonazistowskim - poinformował na platformie X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Według ministra zatrzymani propagowali ideologię nazistowską i faszystowską oraz "podejmowali już działania zmierzające do popełniania przestępstw o charakterze terrorystycznym".

Nastolatkowie zatrzymani przez ABW. Niepokojące ustalenia

Jak podkreślił Siemoniak, szczególne znaczenie dla sprawy mają ustalenia dotyczące dwóch 17-latków. Ci, za pośrednictwem komunikatorów internetowych, mieli wymieniać się niepokojącymi informacjami.

Według ustaleń konwersacje wspomnianych nastolatków dotyczyły m.in. domowej produkcji materiałów wybuchowych, materiałów pirotechnicznych, a także "improwizowanej broni palnej" do "bezpośredniego przeprowadzenia działań o charakterze terrorystycznym".

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W pomieszczeniach, z których korzystał jeden z zatrzymanych, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego znaleźli substancje chemiczne mogące służyć do wytwarzania materiałów wybuchowych.

Akcja ABW. Areszt dla dwóch zatrzymanych, śledztwo w toku

"Decyzją sądu dwaj 17-latkowie trafili do aresztu, a ich 16-letni kolega został umieszczony w schronisku dla nieletnich" - przekazał Tomasz Siemoniak.

Minister dodał, że śledztwo ma charakter rozwojowy. Sprawa została przekazana Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku.

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