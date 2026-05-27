W skrócie Zatrzymano dwie osoby podejrzane o udział w grupie przestępczej wywołującej fałszywe alarmy.

Prokuratura informuje, że grupa działała w internecie i masowo zgłaszała nieistniejące zagrożenia do instytucji, powodując dezorganizację pracy.

Śledztwo prowadzone jest z udziałem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, a prokuratura ostrzega przed możliwym naśladowaniem takich działań.

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga poinformowała o zatrzymaniu dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wywoływaniem fałszywych alarmów.

Sprawa dotyczy m.in. zdarzeń z maja tego roku, które - jak wskazują śledczy - wywołały reakcję wielu instytucji publicznych i służb. Postępowanie prowadzone jest wspólnie z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości.

Jak wynika z komunikatu prokuratury, grupa działała w internecie korzystając z komunikatorów i platform internetowych. Jej członkowie nie znali się osobiście, a kontakt utrzymywany był wyłącznie w sieci.

Struktura miała charakter hierarchiczny, a uczestnicy byli motywowani do "pięcia się" w jej ramach i wykonywania poleceń kierownictwa. Celem działalności było generowanie zgłoszeń o nieistniejących zagrożeniach.

Fałszywe alarmy. Dwie osoby zatrzymane i podejrzane

Śledczy ustalili, że działania grupy polegały na masowym zawiadamianiu instytucji publicznych i niepublicznych o rzekomych zagrożeniach. W praktyce prowadziło to do tzw. kaskadowych zgłoszeń, kierowanych jednorazowo do kilkudziesięciu podmiotów. Jak zaznaczono, "w ten sposób wywołano kilka fałszywych alarmów", które angażowały służby i powodowały dezorganizację pracy wielu instytucji.

Pierwsze zatrzymanie miało miejsce 20 maja 2026 r. Mężczyźnie przedstawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Według ustaleń prokuratury jego rola polegała na bezpośrednim inicjowaniu zgłoszeń wywołujących reakcję służb mimo braku realnego zagrożenia. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Podejrzany nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

Kolejne zatrzymanie przeprowadzono 24 maja 2026 r. Drugi z mężczyzn jest podejrzany o kierowanie grupą oraz udział w wywołaniu kilkunastu fałszywych alarmów. Część działań polegała na wielokrotnym, kaskadowym zgłaszaniu nieprawdziwych zdarzeń do wielu instytucji jednocześnie.

Podejrzany częściowo przyznał się do zarzucanych czynów i złożył wyjaśnienia. Prokurator skierował wniosek o jego tymczasowe aresztowanie, a posiedzenie sądu zaplanowano na środę.

Śledztwo z udziałem cyberpolicji. Ostrzeżenie przed naśladowcami

Jak podkreśla Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, sprawa prowadzona jest przy ścisłej współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości. Śledczy zaznaczają, że działania wciąż trwają i mają na celu ustalenie wszystkich osób zaangażowanych w proceder oraz pełnego zakresu zdarzeń objętych postępowaniem.

W komunikacie prokuratura zwróciła uwagę, że sprawa ma szeroki oddźwięk społeczny i medialny. Ostrzeżono, że mogą pojawić się osoby próbujące naśladować podobne działania.

"Prosimy o zachowanie spokoju, dużą ostrożność w reakcjach na niesprawdzone informacje" - przekazała prokurator Karolina Staros, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie. Jak podkreślono, kluczowe jest umożliwienie służbom dalszych działań i weryfikacja wszelkich zgłoszeń.

Sprawa fałszywych alarmów. Szef MSWiA zabrał głos

Nowe informacje ws. fałszywych alarmów przekazał w środę także minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

- Zatrzymane są aktualnie trzy osoby. Wobec jednej osoby już jest zastosowany areszt, wobec drugiej jest wniosek aresztowy. Trzecia osoba to świeże zatrzymanie. Będą kolejne zatrzymania, będą kolejne przeszukania - poinformował na antenie TVN24 szef MSWiA.

Szef MSWiA przekazał też, że zatrzymani to "dwudziestolatkowie, osoby, które już miały problemy z prawem w tego typu kwestiach". - W takich sprawach mamy do czynienia z grupą osób, która się ze sobą kontaktuje, łączy, działa w porozumieniu - zaznaczył Kierwiński. Dodał, że do pierwszego z zatrzymań doszło w ubiegły czwartek.

Minister zauważył też, że osoby, które dotychczas zatrzymano, "działały wspólnie". - Grupa ich kontaktów jest znacznie, znacznie szersza - podkreślił Kierwiński.

- To jest początek śledztwa. Nie mam wątpliwości, że najbliższe godziny, dni będą przynosić kolejne zatrzymania - deklarował Kierwiński.





