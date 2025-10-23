Zatrzymania w nowosądeckim magistracie. Akcja agentów CBA

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wkroczyli w czwartek rano do nowosądeckiego ratusza. Doszło tam do zatrzymania dwóch wysokich rangą urzędników.

- Potwierdzam, że od samego rana agenci CBA prowadzą działania w Nowym Sączu. Zatrzymano dwóch urzędników - przekazał w rozmowie z Interią rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

- Na tym etapie o szczegółach prowadzonych działań nie informuję - podkreślił Dobrzyński.

Akcja CBA w Nowym Sączu. Weszli do ratusza

O sprawie jako pierwsze informowało RMF FM, które podało nieoficjalnie, że zatrzymani zostali: prezydent Nowego Sącza Lubomir Handzel oraz wiceprezydent miasta Artur Bochenek.

- Ja tych informacji potwierdzić oficjalnie nie mogę - przekazał w rozmowie z Interią Jacek Dobrzyński.

Lubomir Handzel jest prezydentem Nowego Sącza od 2018 roku. Przed rokiem uzyskał reelekcję, zdobywając w pierwszej turze wyborów samorządowych ponad 52 proc. głosów.

Kontrola CBA w Nowym Sączu. Działali na polecenie Prokuratury Europejskiej

Lokalne media informowały przed kilkunastoma dniami o wejściu agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego do miejskich instytucji w Nowym Sączu.

Kontrola dotyczyła wydatkowania 600 tys. euro na szkolenie nauczycieli w nowosądeckich szkołach. Działania miały być zlecone przez Prokuraturę Europejską - informował portal dts24.

CBA wydało komunikat w sprawie kontroli. "Z ustaleń śledztwa wynika, że w celu osiągnięcia korzyści majątkowej pracownik Urzędu Miasta Nowy Sącz miał doprowadzić do nieprawidłowości przy przetargu publicznym na organizację i przeprowadzenie kursów oraz warsztatów w ramach realizacji projektu pn. 'Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w Nowym Sączu'" - podano.

We wtorek doszło do zatrzymania czterech urzędników nowosądeckiego magistratu. Chodzi o pracowników Centrum Pozyskiwania Funduszy i Przedsiębiorczości oraz Agencji Rozwoju Regionalnego - informowało Radio Kraków. Działania dotyczą "podejrzenia sprzeniewierzenia środków publicznych i funduszy unijnych".

