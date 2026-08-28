"Kolejne cztery zatrzymane osoby ws. pobicia (ze skutkiem śmiertelnym) mężczyzny na osiedlu Willowym w Krakowie. Wczoraj małopolska policja zatrzymała jednego mężczyznę (usłyszał już zarzuty), a dziś kolejne trzy osoby zatrzymano na terenie Słowacji" - zakomunikował na platformie X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Informację przekazała wcześniej Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Sprawcy pobicia w Krakowie zatrzymani. Wśród nich nieletni

Po analizie zgromadzonych materiałów służby ustaliły przebieg tragicznego ataku na 36-latka oraz rolę poszczególnych osób.

"W czwartek (27.08.) w godzinach wieczornych policjanci weszli siłowo do jednego z mieszkań w Nowej Hucie. Tam doszło do zatrzymania 19-latka, podejrzewanego o bezpośredni udział w zdarzeniu" - przekazano. Prokuratura Rejonowa Kraków-Nowa Huta przedstawiła mężczyźnie zarzuty.

Natomiast w piątek, dzięki współpracy z tamtejszymi służbami, na Słowacji zatrzymano następne trzy osoby. Jest to dwóch dorosłych oraz jedna osoba nieletnia.

Wcześniej, 24 sierpnia, policjanci zatrzymali 16-latka, który mógł mieć związek ze zdarzeniem. Sąd rodzinny wszczął wobec niego postępowanie o czyn karalny na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Atak na 36-latka w Krakowie. Policja powołała specjalną grupę

Do ataku doszło 21 sierpnia po północy na osiedlu Willowym w Nowej Hucie. Na monitoringu z miejsca zdarzenia widać atak na jednego z mężczyzn przez kilkuosobową grupę. Ofiarą był 36-latek o pseudonimie "Yankes" - kibic Hutnika Kraków, a także członek sekcji pięściarskiej.

Po ataku mężczyznę odnalazł przypadkowy przechodzień. Niestety, poszkodowany zmarł w karetce pogotowia. W toku prowadzonych działań ustalono, że w zdarzenie mogą być zaangażowane osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców.

Z uwagi na skomplikowanie sprawy oraz jej ciężar gatunkowy Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie powołał specjalną grupę, której priorytetowym zadaniem było zatrzymanie osób związanych ze zdarzeniem.

W jej skład weszli najbardziej doświadczeni policjanci z komendy wojewódzkiej i miejskiej w Krakowie, a także Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.



