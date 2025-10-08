Czterech polskich uczestników Globalnej Flotylli Sumud (GSF) wróciło do kraju. Omar Faris, Nina Ptak, Ewa Jasiewicz i Franciszek Sterczewski zostali powitani na lotnisku Chopina w Warszawie przez środowiska propalestyńskie.

Artykuł jest aktualizowany.

Konwój z pomocą humanitarną dla mieszkańców Strefy Gazy został przechwycony w ubiegłym tygodniu na wodach międzynarodowych przez izraelską marynarkę wojenną.

Zatrzymano wszystkie 42 statki, którymi płynęło ponad 470 osób z 47 państw. Załogi zostały sprowadzone do Izraela, a następnie zatrzymane. Trzech polskich uczestników Flotylli - Faris, Ptak i Sterczewski - zostało deportowanych do Aten w poniedziałek. Ewa Jasiewicz opuściła terytorium Izraela wcześniej.

Polscy aktywiści wrócili z Izraela. Domagają się dymisji ministra spraw zagranicznych

Niedługo po tym, jak samolot wylądował, na warszawskim lotnisku zorganizowana została konferencja prasowa z udziałem aktywistów. Jedna z uczestniczek misji, Nina Ptak już w pierwszych słowach skrytykowała działania Radosława Sikorskiego i polskiego MSZ.

- Minister Sikorski musi się podać do dymisji. To jest dla nas jasne. Zostaliśmy porwani z legalnej, pokojowej misji humanitarnej, a to że minister nadal neguje ludobójstwo dokonywane na narodzie palestyńskim, przez syjonistyczny twór Izrael, to absolutny skandal i hańba dla naszego kraju. To, że konsulat z Tel Awiwu przyjechał do nas z kanapkami i napojami to naprawdę nie jest żaden wyczyn, bo jest to ich obowiązek, żeby pomagać porwanym obywatelom - mówiła.

Wojna w Strefie Gazy. Pełnoskalowy konflikt trwa dwa lata

Izrael wprowadził blokadę morską Strefy Gazy w 2007 roku w reakcji na przejęcie władzy nad Strefą Gazy przez grupę bojowników Hamas.

Tel Awiw tłumaczy to posunięcie względami bezpieczeństwa. Legalność tej blokady pozostaje jednak przedmiotem sporów.

Wojna w Strefie Gazy wybuchła 7 października 2023 roku, po ataku Hamasu na Izrael. Strefa Gazy jest obecnie zrujnowana, a kryzys humanitarny się pogarsza.

Według organizacji humanitarnych ilość przepuszczanej przez Izrael pomocy do Strefy Gazy jest niewystarczająca.

Władze w Jerozolimie odpierają zarzuty, że ich działania przyczyniają się do głodu w Gazie.

