W skrócie Karol Nawrocki przedstawił nowy skład Biura Bezpieczeństwa Narodowego, powołując Sławomira Cenckiewicza na szefa.

Gen. Andrzej Kowalski i gen. Mirosław Bryś zostali mianowani zastępcami, powierzono im ważne zadania dotyczące bezpieczeństwa i modernizacji polskiej armii.

Nowe kierownictwo oddało hołd byłym szefom BBN.

Karol Nawrocki powołał w czwartek skład swojej nowej kancelarii. Zgodnie z jego decyzją nowym szefem wśród których Biura Bezpieczeństwa Narodowego został Sławomir Cenckiewicz. Tego samego dnia po południu Cenckiewicz oficjalnie przejął obowiązki od swojego poprzednika, generała Dariusza Łukowskiego.

Nowy skład BBN. Karol Nawrocki zdecydował

Na profilu BBN w serwisie X poinformowano również, że na wniosek nowego szefa Biura prezydent mianował dwóch jego zastępców - generała Andrzeja Kowalskiego oraz generała Mirosława Brysia.

Jak dodano, nowe kierownictwo Biura złożyło kwiaty pod tablicą upamiętniającą byłych szefów BBN - Władysława Stasiaka oraz Aleksandra Szczygło. Obaj politycy zginęli wraz z Prezydentem Lechem Kaczyńskim 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej.

Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej BBN wynika również, że gen. Adam Rzeczkowski objął stanowisko szefa Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi - jednej z kluczowych komórek BBN, odpowiedzialnej m.in. za nominacje na najwyższe stanowiska w wojsku.

Zastępcy Sławomira Cenckiewicza w BBN - kim są?

Generał Kowalski to doświadczony oficer Wojska Polskiego, od lat związany z strukturami bezpieczeństwa narodowego. Pełnił funkcje dowódcze zarówno w kraju, jak i w misjach zagranicznych. Specjalizuje się w strategii obronnej i planowaniu operacyjnym. Jest absolwentem krajowych i międzynarodowych akademii wojskowych.

Jego pierwszym zadaniem - jak zapowiedział Nawrocki - będzie stworzenie Departamentu Technologii Przełomowych w BBN, który pozwoli na ewaluację zmian na polu bitewnym na Ukrainie, "pewną drastyczną zmianę" w podejściu do technologii wykorzystywanych w działaniach wojennych oraz adaptowanie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie bezpieczeństwa Polski.

- Pan gen. Andrzej Kowalski to doświadczony funkcjonariusz i cywilnego, i wojskowego wywiadu. Człowiek, który łączy swoją misję oficerską, generalską także z zadaniami intelektualnymi. To przede wszystkim człowiek, który myśli o bezpieczeństwie państwa polskiego w kontekście XXI wieku i wciąż zmieniających się zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski w wieku XXI - powiedział Nawrocki.

Z kolei gen. Mirosław Bryś, który ma odpowiadać za "dynamikę przyjęć do armii". Nawrocki określił go jako "bardzo doświadczonego generała Wojska Polskiego".

Gen. Mirosław Bryś w 2017 r. objął stanowisko dowódcy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Służył w polskich kontyngentach wojskowych w Iraku i Afganistanie. W latach 2023-2024 był szefem Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, po czym został odwołany przez szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

