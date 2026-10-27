Zastąpi Pełczyńską-Nałęcz. Premier wskazał nazwisko

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

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Po rozmowie z Szymonem Hołownią chcę zaproponować państwu panią Agnieszkę Bartol na minister funduszy i polityki regionalnej - ogłosił przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. Decyzja szefa rządu to pokłosie dymisji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w zeszłym tygodniu.

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Premier Donald Tusk podczas posiedzenia rządu
Donald Tusk proponuje Agnieszkę Bartol na minister funduszy i polityki regionalnej Paweł Supernak PAP

W skrócie

  • Premier Donald Tusk ogłosił, że nową minister funduszy i polityki regionalnej zostanie Agnieszka Bartol, dotychczasowa przedstawicielka Polski przy Unii Europejskiej.
  • Zmiana na stanowisku ministra wynika z rezygnacji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która odeszła z rządu po konflikcie wewnątrz partii Polska 2050.
  • Oprócz byłej minister, z resortu funduszy i polityki regionalnej odszedł także wiceminister Jan Szyszko, który złożył dymisję dzień po Pełczyńskiej-Nałęcz.
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Przed rozpoczęciem wtorkowego posiedzenia rządu premier Donald Tusk zabrał głos na temat rezygnacji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz ze stanowiska.

- Dość niespodziewanie, przynajmniej z mojego punktu widzenia, złożyła rezygnację. Dzisiaj rano ustaliłem, że nie miało to realnie żadnego związku z rządem i pozycją pani minister tutaj, tylko raczej ze sprawami Polski 2050 - przekazał premier.

Agnieszka Bartol za Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Donald Tusk ogłasza

Dodał, że nie zgadza się ze sposobem, w jaki polityk "przeprowadziła decyzję i z motywami". - Ale wszyscy jesteśmy dorośli, rezygnację oczywiście przyjąłem, podobnie jak wiceministra Szyszki - nadmienił.

Donald Tusk podkreślił, że sprawa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej "jest specjalna", ponieważ nie możemy stracić ani jednego ero pieniędzy, jakie udało się odblokować.

- Po rozmowie z marszałkiem Hołownią (...) zaproponuję panią Agnieszkę Bartol, stałą przedstawiciel RP przy UE, wieloletniego pracownika Rady Europejskiej na wysokich szczeblach - ogłosił Tusk, mówiąc o zmianach w ministerstwie.

Kobieta w czerwonym żakiecie i apaszce siedzi przy stole konferencyjnym z mikrofonem, przed nią stoją dwie butelki wody, filiżanka oraz talerz z przekąskami, w tle fragment flagi Unii Europejskiej.
Stała przedstawiciel RP w UE Agnieszka BartolAdam BurakowskiEast News

- Chyba się państwo zgodzicie, bo prawie wszyscy mieliście z nią okazję współpracować, że jest to nie tylko w Polsce, ale być może w Europie jeden z najwybitniejszych specjalistów w kwestiach europejskich w tym także funduszy europejskich, więc jestem przekonany, że to będzie z korzyścią dla sprawy - argumentował szef rządu.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odeszła z rządu Tuska

W czwartek, po głosowaniu w Sejmie, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zamieściła w sieci wpis. "Dwukadencyjność samorządów została utrzymana. Tak zdecydował dziś Sejm. Wygraliśmy! Zmiana, której chce 75 proc. Polaków dojdzie do skutku!" - napisała, dodając, że "stało się to pomimo głosów K15X".

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"Koalicja, w tym niestety znaczna część posłów Polski 2050, stanęła przeciw ludziom, a za politykierskimi układami. To nie pierwsza taka decyzja koalicji, ale fundamentalnie ważna" - oceniła. Dalej przekazała, że odchodzi z rządu Donalda Tuska, w którym stała na czele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pełczyńska-Nałęcz zwróciła się także do Szymona Hołowni. "Partię zostawiam w rękach jej założyciela, który odszedł, ale jednak wrócił. Życzę mu, by przypomniał sobie w imię jakich wartości szedł do władzy" - napisała.

Niedługo później, bo w sobotę, głos w sprawie zabrał założyciel Polski 2050. Szymon Hołownia powiadomił, że zarząd partii zdecydował o usunięciu z partii Pełczyńskiej-Nałęcz za "działanie na szkodę partii oraz wbrew uchwałom organów statutowych partii".

W piątek śladem Pełczyńskiej-Nałęcz poszedł inny polityk Polski 2050, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. On również złożył dymisję.

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