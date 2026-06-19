W skrócie Katarzyna Piekarska wyjaśniła, że udała się do ław PiS, by domagać się usunięcia informacji sugerującej jej leczenie się w Warszawskim Szpitalu Południowym, grożąc pozwem.

Podczas tej interwencji Piekarska zasłabła, a inni parlamentarzyści udzielili jej pomocy na sali sejmowej.

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Katarzyna Piekarska, pytana przez dziennikarzy o czwartkowe zasłabnięcie w Sejmie, podkreśliła, że poczuła się źle. Jak dodała, tuż przed zdarzeniem poszła "zaprotestować przeciwko" kłamstwom na swój temat.

- Zostałam kompletnie zlekceważona przez pana (Rafała - red.) Bochenka, który w ogóle nie podjął rozmowy - stwierdziła przedstawicielka KO. Następnie dodała, że "każdy ma swój próg wytrzymałości". - Mój może nie jest po prostu za wysoki - skwitowała.

Posłanka ujawniła, że podeszła do posłów PiS w formie protestu przed umieszczeniem jej nazwiska na tablicy sugerującej, że leczyła się w Warszawskim Szpitalu Południowym.

- Tak naprawdę poszłam po to, żeby powiedzieć, że jeżeli ta informacja po prostu nie zostanie zdjęta, to skieruję pozew - wyjaśniła.

Katarzyna Piekarska zasłabła w Sejmie. Ujawniła kulisy: Było mi przykro

- Ja nigdy w życiu nie byłam w tym szpitalu. Jestem w procedurze leczenia takiej samej jak inne pacjentki. (...) Było mi też przykro, bo można mnie było o to zapytać i na pewno bym odpowiedziała - zaznaczyła Katarzyna Piekarska.

Posłanka oceniła, że umieszczenie jej nazwiska na liście rzekomo leczących się w Szpitalu Południowym mogło służyć dyskredytacji. Polityk KO wielokrotnie apelowała do ludzi, aby się regularnie badali. - Choruję publicznie w jakimś sensie, właśnie dlatego, żeby ci ludzie się badali - podkreśliła.

Posłanka KO zasłabła w Sejmie. Pomogli jej inni parlamentarzyści

Do incydentu doszło w czwartek chwilę przed godziną 13. Kiedy Włodzimierz Czarzasty ogłosił krótką przerwę, Katarzyna Piekarska opuściła swoje miejsce i skierowała się do ław zajmowanych przez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości.

Na transmisji z sali plenarnej widać, jak posłanka KO żywo dyskutuje z przedstawicielami opozycji i nagle upada do tyłu. Z pomocą kobiecie natychmiast rzucili się zgromadzeni wokół politycy, w tym Katarzyna Sójka, która jest lekarzem.

Dziennikarze relacjonowali, że w momencie, w którym doszło do incydentu, na sali sejmowej było bardzo duszno. Ostatecznie Piekarska opuściła salę w towarzystwie Straży Marszałkowskiej i innych polityków.

Nie była to pierwsza tego typu sytuacja z udziałem posłanki. Katarzyna Piekarska zasłabła w Sejmie również cztery lata temu. Po tamtym zdarzeniu trafiła na krótko do szpitala, gdzie wykonano jej podstawowe badania.





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