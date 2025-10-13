W niedzielę w meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw świata Polska zagrała z Litwą. Na trybunach stadionu w Kownie pojawiła się liczna, kilkutysięczna grupa polskich kibiców.

Wśród gości był też premier Donald Tusk, który nie został przychylnie przyjęty przez część polskich fanów. Rozgrywkę oglądał w towarzystwie szefowej rządu Litwy Ingi Ruginiene.

W poniedziałek premier odniósł się do wulgarnych okrzyków, jakie pod jego adresem padły z trybun.

Okrzyki o Tusku podczas meczu Polska-Litwa. "Mam słabość do tego hasła"

"Pisowcy pytają, czy tłumaczyłem litewskiej pani premier wszystkie okrzyki z trybun. 'Donald matole…' przetłumaczyłem. Mam słabość do tego hasła - zawsze, kiedy je skandują, wygrywam wybory. Nie tłumaczyłem haseł: 'jazda z kur...mi', 'je...ć Izrael', 'policja je...na będzie' itp." - oświadczył Tusk.

Jak opisuje Interia Sport, podczas meczu w Kownie można było usłyszeć krytykujące premiera przyśpiewki. Skandowano m.in.: "Donald, matole, twój rząd obalą kibole".

Na trybunach pojawił się też transparent z podobizną Tuska z niemiecką flagą na czole. "Nie jesteś, nie byłeś, nie będziesz kibicem reprezentacji Polski" - brzmiał napis na banerze. Transparent został usunięty z trybun po przerwie między połowami.

Podczas meczu pod adresem Tuska wykrzykiwano wulgarne hasła, można było też usłyszeć antyizraelskie okrzyki.

Mecz Polski z Litwą. Premier spotkał się z kibicami

Wcześniej w poniedziałek premier oznajmił na portalu X, że jeszcze przed meczem spotkał się z polskimi kibicami.

- Słuchajcie, 2:0. Wynik, wiadomo, najważniejszy. Chociaż co najmniej równie ważne dla mnie było to, że widziałem polskie dzieciaki z Wilna. Zaprosiłem ich na mecz, mieliśmy dla nich bilety. Przyjechały kibicować polskiej drużynie - mówił Tusk na wstępie

Na dołączonym do wpisu nagraniu można było zobaczyć kulisy spotkania. - A kto wygra mecz? - pytał premier. - Polska - odpowiedzieli zgodnie jego rozmówcy.

- Dostali ode mnie po szaliku biało-czerwonym, po piłce. I rzeczywiście dopingowali tak jak obiecali. To na pewno miało wpływ na ten wynik i na grę biało-czerwonych - podsumował szef rządu.

Polska wygrała z Litwą 2:0. W pierwszej połowie bramkę zdobył Sebastian Szymański, a po przerwie wynik ustalił Robert Lewandowski.

