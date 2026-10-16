W skrócie Poseł Robert Dowhan złożył interpelację w sprawie zmiany terminu obchodów Dnia Matki na niedzielę.

W interpelacji argumentowano, że święto przypadające w niedzielę ułatwi rodzinom wspólne spotkania.

W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Francji i Szwecji Dzień Matki obchodzony jest w różne niedziele maja.

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W interpelacji nr 19878 Robert Dowhan, otwiera się w nowym oknie zwrócił uwagę, że Dzień Matki, otwiera się w nowym oknie jest obchodzony w Polsce 26 maja, a data każdego roku wypada w inny dzień tygodnia.

Jak zauważył poseł, w wielu krajach, w tym w większości państw Unii Europejskiej, otwiera się w nowym oknie, święto przypada w niedzielę. W zależności od kraju jest to pierwsza, druga lub ostatnia niedziela maja.

"Czy nie byłoby praktyczniejsze ustanowienie np. ostatniej lub innej niedzieli maja jako oficjalnego Dnia Matki?" - zapytał parlamentarzysta w piśmie skierowanym do minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

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Dzień Matki. Zmiana daty święta? Robert Dowhan wyszedł z propozycją

W uzasadnieniu poseł Dowhan zwrócił uwagę na kwestie związane z wykonywaną pracą i odległością niejednokrotnie dzielącą członków rodzin. Jak zaznaczył, niedziela jest dla większości osób dniem wolnym od pracy, podobnie jak poprzedzająca ją sobota. Pozwala to zaplanować wspólne spędzenie czasu, również wtedy, gdy spotkanie wymaga dłuższej podróży.

Dowhan podkreślił, że nie wszyscy mogą spotkać się z mamami w dniu przypadającym w środku tygodnia. W takich przypadkach kontakt może ograniczyć się do krótkiej rozmowy telefonicznej lub wiadomości SMS.

"Proszę zobaczyć, ile korzyści dla ludzi przyniosłaby taka zmiana" - napisał poseł KO. W interpelacji wskazał, że ustanowienie święta w niedzielę umożliwiłoby przeznaczenie całego dnia na spotkania z bliskimi.

Kiedy obchodzimy Dzień Matki w Polsce i na świecie?

W Polsce Dzień Matki obchodzony jest co roku 26 maja. Tego dnia dzieci składają mamom życzenia, wręczają kwiaty i upominki oraz okazują im wdzięczność. W innych krajach termin święta jest inny niż nad Wisłą.

W Stanach Zjednoczonych, Niemczech, otwiera się w nowym oknie, Włoszech, otwiera się w nowym oknie i Kanadzie, otwiera się w nowym oknie Dzień Matki jest obchodzony w drugą niedzielę maja. W Hiszpanii, otwiera się w nowym oknie i Portugalii, otwiera się w nowym oknie przypada w pierwszą niedzielę tego miesiąca. We Francji, otwiera się w nowym oknie i Szwecji, otwiera się w nowym oknie jest to ostatnia niedziela maja.

W Wielkiej Brytanii i Irlandii Dzień Matki (Mothering Sunday) przypada w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Jego data zależy od terminu Wielkanocy, otwiera się w nowym oknie. W 2026 roku świętowano tam 15 marca.



