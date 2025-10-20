W skrócie PSL proponuje zniesienie zasady dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W przypadku odrzucenia projektu PSL klub będzie wnioskował o zmianę konstytucji i wprowadzenie dwukadencyjności dla posłów i senatorów.

Projekt ustawy trafi do wysłuchania publicznego 29 października.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński powiedział w "Graffiti" w Polsat News, że jest "gorącym zwolennikiem wycofania z obrotu prawnego rozwiązań wprowadzonych przez PiS" w kontekście propozycji klubu PSL o zniesieniu zasady dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z 2018 roku.

- Pamiętam, jak PiS likwidował czy też wprowadzał tę dwukadencyjność i pamiętam, co w kuluarach mówili politycy PiS-u. Cel był stricte polityczny. Mówili: w większości dużych miast rządzi Platforma albo ludzie związani z ówczesną opozycją, w małych miejscowościach rządzą głównie wójtowie związani z PSL-em, ale też z ówczesną opozycją, musimy z tym skończyć. Ja pamiętam, to mówili posłowie PiS-u w tej komisji, która to przygotowywała - mówił Marcin Kierwiński.

- Ale czy na to znajdzie się większość? Nie wiem, mówiąc szczerze - dodał.

- Wydaje mi się, że cała partia w tej sprawie także będzie głosowała przeciw (dwukadencyjności - red.), natomiast stanowiska jeszcze nie ma - mówił.

O inicjatywie PSL mówił w niedzielę lider ugrupowania.

Ustawa znosząca dwukadencyjność. Nowa ofensywa PSL

Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził nadzieję na trafienie z tymi przesłankami do prezydenta. W przypadku odrzucenia tego rozwiązania PSL będzie wspierał inicjatywę obywatelską w zakresie zmiany konstytucji i ustanowienia dwukadencyjności dla posłów i senatorów, zapowiedział lider ludowców.

Zdaniem wicepremiera zasada dwukadencyjności w samorządach jest niekonstytucyjna i narusza zasadę wolności wyboru do organów przedstawicielskich. Jak dodał, posłowie i senatorowie, którzy ją popierają, powinni konsekwentnie zrobić to w swoim przypadku.

Do pomysłu ironicznie odniosła się posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska na platformie X: "Na pewno Sawicki będzie entuzjastą".

W kolejnym wpisie doprecyzowała: "Posłem wnioskodawcą będzie Marek Sawicki, poseł na Sejm II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X kadencji (od 1993 roku)".

PSL chce zniesienia dwukadencyjności w samorządach

Projekt ustawy klubu PSL przewiduje nie tylko zniesienie zasady, wedle której wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta można być tylko przez dwie kadencje. W projekcie zaproponowano także likwidację zakazu startu przez kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta również w wyborach do rady powiatu i do sejmiku województwa.

12 września Sejm nie zgodził się na wniosek o odrzucenie projektu nowelizacji w pierwszym czytaniu. Wniosek złożył Adrian Zandberg (Razem). Jego zdaniem celem projektu jest "zabetonowanie władzy w samorządach".

Kluby PiS, KO, Lewicy i Polski 2050 opowiedziały się wówczas za dalszymi pracami nad projektem, natomiast PiS wyraziło swoje zastrzeżenia.

Sejmowa komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach skierowała blisko dwa tygodnie temu do wysłuchania publicznego projekt ustawy znoszący dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wysłuchanie zostanie przeprowadzone 29 października o godzinie 11.

Tusk na czele "nowej formacji". Szczerba w ''Gościu Wydarzeń'': Zaczynamy bardzo konsekwentny marsz w kierunku roku 2027 Polsat News Polsat News