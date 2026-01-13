Zaskakujący finał wyborów w Polsce 2050. "Głosowanie unieważnione"

W skrócie Druga tura wyborów na przewodniczącego Polski 2050 została unieważniona z powodu problemów technicznych.

O przywództwo w partii rywalizują Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska.

Nowy termin głosowania ustali niezwłocznie Rada Krajowa partii.

Poniedziałkowe głosowanie rozpoczęło się o godz. 16, było przeprowadzone online. Wyniki drugiej tury głosowania mieliśmy poznać po godz. 22, ale proces ogłoszenia rezultatów przedłużał się.

Następnie PAP informował, powołując się na rozmowy z przedstawicielami Polski 2050, że wyniki poznamy "najpewniej we wtorek".

Ostatecznie biuro prasowe Polski 2050 ugrupowania wydało komunikat o unieważnieniu drugiej tury wyborów na przewodniczącego z powodu problemów technicznych.

Decyzję w sprawie unieważnienia głosowania podjęła Krajowa Komisja Wyborcza Partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Termin przeprowadzenia drugiej tury wyznaczy - jak dodano - niezwłocznie Rada Krajowa partii.

17 stycznia w Warszawie miała odbyć się Rada Krajowa ugrupowania, na której planowane było pierwsze oficjalne wystąpienie nowego przewodniczącego Polski 2050. Tego samego dnia rada miała wybrać także czterech członków Zarządu Krajowego spośród wszystkich członków Rady Krajowej, która liczy obecnie 57 osób.

Wybory na szefa Polski 2050. Bez rozstrzygnięć w pierwszej turze

Wybory na nowego przewodniczącego Polski 2050 okazały się konieczne po tym, jak we wrześniu dotychczasowy lider partii, były marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że nie zamierza ponownie kandydować na jej przewodniczącego.

W pierwszej turze zwyciężyła Pełczyńska-Nałęcz, która zdobyła 277 głosów. Hennig-Kloskę wybrało 131 osób, Muchę - 119, Petru - 95, a Kasprzyka - 34. W głosowaniu wzięło udział ponad 800 członków partii.

