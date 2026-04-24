W skrócie Donald Tusk w rozmowie z "Financial Times" ocenił, że Rosja może zaatakować członka NATO raczej w perspektywie miesięcy niż lat.

Premier wyraził wątpliwość, czy Stany Zjednoczone będą lojalne wobec zobowiązań obrony Europy oraz wezwał UE do stworzenia prawdziwego sojuszu obronnego.

Tusk podkreślił, że niektórzy sojusznicy NATO udawali, iż nic się nie stało po incydencie z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Donald Tusk powiedział w rozmowie z gazetą, że "największym i najważniejszym pytaniem dla Europy jest to, czy Stany Zjednoczone są gotowe być tak lojalne, jak opisano to w naszych traktatach (NATO)". Ostrzegł jednocześnie, że Rosja może zaatakować członka Sojuszu w perspektywie "raczej miesięcy niż lat".

W rozmowie z brytyjskim dziennikiem Tusk stwierdził, że UE powinna wzmocnić własną klauzulę wzajemnej obrony zawartą w art. 42 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.

Donald Tusk o rosyjskich dronach nad Polską. "Niektórzy sojusznicy udawali, że nic się nie stało"

Dziennik, nazywając stwierdzenia Tuska "niezwykłą wypowiedzią", podkreślił, że odzwierciedla ona niepewność rosnącą w Europie po groźbach prezydenta USA Donalda Trumpa i jego chwiejnym zaangażowaniu w obronę kontynentu.

- Dla całej wschodniej flanki, moich sąsiadów... pytanie brzmi, czy NATO jest nadal organizacją gotową, zarówno politycznie, jak i logistycznie, do reagowania, na przykład, przeciwko Rosji, gdyby ta próbowała zaatakować - powiedział.

Tusk zauważył, że niektórzy członkowie sojuszu obronnego "udawali, że nic się nie stało", gdy w zeszłym roku około 20 rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną - podkreślił dziennik.

Tusk o potencjalnym ataku Rosji: Raczej miesiące niż lata

Premier zaznaczył, że jego słów nie należy traktować "jako sceptycyzmu wobec artykułu 5. (zobowiązania NATO do wzajemnej obrony)", tego czy on obowiązuje, ale raczej jako "marzenie, że gwarancje na papierze zamienią się w coś bardzo praktycznego".

- To naprawdę poważna sprawa. Mam na myśli perspektywę krótkoterminową - raczej miesiące niż lata - powiedział Tusk w kontekście ewentualnego ataku Rosji. - Dla nas niezwykle ważne jest, aby mieć pewność, że wszyscy będą traktować zobowiązania wobec NATO równie poważnie jak Polska - dodał.

