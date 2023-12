Zaskakująca propozycja w sprawie TVP. Jeden kanał dla PiS

Dziennikarz Jacek Żakowski swój pomysł przedstawił podczas debaty tzw. Obywatelskiego Paktu na Rzecz Mediów Publicznych.

- Chciałbym do państwa zaapelować, abyśmy pomyśleli o tym, jak podzielić się pieniędzmi, infrastrukturą, mediami, tymi które mają charakter publiczny, są finansowane z środków publicznych, z tymi, którzy przegrali wybory w październiku - powiedział.

"Podział mediów publicznych".

- To jest bardzo trudna sprawa. Włosi podzielili się kanałami na przykład. Czy jesteśmy gotowi pomyśleć o tym, że Dwójka [TVP 2 - red.] będzie PiS-owska? Jeżeli nie, to oni po dojściu do władzy, a to się stanie, zabiorą sobie znowu wszystko - mówił.

Jak zaznaczał, kwestia ta nie jest prosta. - Wiem, że to dziś, kiedy jeszcze krew się leje z ran, zadawanych przez tamtą władzę, wiem, że to jest bardzo trudne - dodał.

Jacek Żakowski podkreślił, że należy przyjąć do wiadomości, że społeczeństwo jest podzielone. - Jeżeli się tym państwem nie podzielimy w sposób, który druga strona odbierze, jako gest być może szczodry, to żadne media publiczne nie będą istniały, bo oni zbudują swoje media prywatne, a te, które my będziemy im oferowali, po prostu odrzucą i będą stali z napisem "TVP łże", tak jak państwo stali, za co jestem ogromnie wdzięczny - mówił.

Reakcja na pomysł Żakowskiego

Dziennikarz TOK FM, "Gazety Wyborczej" i "Polityki" swoją wypowiedzią o podziale mediów wywołał poruszenie w mediach społecznościowych. Jego słowa zostały skomentowane przez posła Romana Giertycha.

"Pan Jacek Żakowski proponuje oddać TVP 2 dla PiS. Mam lepszą propozycję. Niech Agora S.A. odda TOK FM dla PiS. I Żakowskiego wezmą jako redaktora naczelnego" - napisał.

W kolejnym wpisie zastanawiał się jeszcze, czy opozycja nie powinna pójść o krok dalej i "zaproponować PiS połowę ministrów w nowym rządzie".

Tomasz Lis, były redaktor naczelny "Newsweeka", odnosząc się do słów Żakowskiego stwierdził: "Ja proponuję, by dać PiS-owi kopa w tyłek, a w ramach ustępstw rano albo przed północą na kanale TVP Historia codziennie dawać wydanie 'Wiadomości' z czasów rządów PiS".

"Debata - Media publiczne a demokracja w Polsce. Jacek Żakowski proponuje, by oddać 2 program TVP PiS-owi. Bo jak wróci PiS do władzy, to zabierze wszystko, albo zbuduje swoje media. Na jakiej planecie żył przez ostatnie osiem lat przedstawiciel skompromitowanej czwartej władzy?" - zastanawia się Grzegorz Furgo, były poseł Nowoczesnej.

