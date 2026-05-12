W skrócie Mateusz Morawiecki zapowiedział, że nie poprze ewentualnego wniosku o uchylenie immunitetu Szymonowi Hołowni i zasugerował, że premier stosuje wobec byłego marszałka Sejmu szantaż związany z aferą Collegium Humanum.

Według niepotwierdzonych doniesień prokuratura ma analizować możliwość złożenia wniosku o uchylenie immunitetu Szymonowi Hołowni w związku z zarzutami dotyczącymi uzyskania dyplomu bez odbycia studiów.

Hołownia twierdzi, że nigdy był studentem Collegium Humanum i rozważa podjęcie kroki prawne wobec uczelni.

Mateusz Morawiecki skomentował doniesienia o rzekomych planach prokuratury wobec Szymona Hołowni. Śledczy mogą złożyć do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu w związku z podejrzeniem, że polityk uzyskał dyplom bez odbycia studiów.

- Będę przeciw uchyleniu immunitetu, ponieważ uważam, że obecny premier próbuje szantażować byłego marszałka Szymona Hołownię hakami, pewnie związanymi z Collegium Humanum, i radziłbym panu marszałkowi, żeby uwolnił się od tego szantażu - powiedział Morawiecki w Radiu Zet.

Nie wiadomo, jak koalicja rządząca zachowałaby się w ewentualnym głosowaniu nad uchyleniem immunitetu Hołowni. Niewykluczone, że wicemarszałek Sejmu sam się go wcześniej zrzeknie.

Hołownia deklarował wcześniej, że "nigdy studiów na Collegium Humanum nie ukończył, nie płacił za nie i nigdy też nie brał udziału w jakichkolwiek zajęciach".

Były marszałek Sejmu oznajmił również, że rozważa podjęcie kroków prawnych wobec uczelni za "bezprawne obracanie jego danymi osobowymi".

W listopadzie 2025 roku informowaliśmy, że prokuratura zabezpieczyła dokumenty z podpisami Szymona Hołowni oraz powołała biegłego do ich zbadania. Samo śledztwo dotyczy masowego fałszowania dyplomów i dokumentacji w Collegium Humanum.

Szymon Hołownia nie został dotąd przesłuchany w żadnym charakterze, nie wydano wobec niego także postanowienia o przedstawieniu zarzutów.

Prywatna uczelnia Collegium Humanum oferowała szybkie kursy MBA i inne programy ułatwiające zdobywanie dyplomów, często wykorzystywanych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa.

Część z tych dyplomów wystawiała bez odpowiedniego procesu edukacyjnego, a ich wiarygodność miały zapewniać współpracujące uczelnie zagraniczne, które w rzeczywistości nie miały do tego uprawnień. CBA dotychczas zatrzymała kilkadziesiąt osób związanych z nieprawidłowościami w Collegium Humanum.

