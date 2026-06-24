W skrócie Szymon Hołownia zakończył pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050 i założył nową grupę "Umiarkowani" w mediach społecznościowych.

Łukasz Osmalak potwierdził, że Hołownia sam zrezygnował z funkcji przed Radą Krajową, a zarząd uzupełniono o czterech nowych wiceprzewodniczących.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że Hołownia pozostaje członkiem partii i obecnie zastanawia się nad swoją dalszą aktywnością polityczną.

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Jako pierwszy o rezygnacji Szymona Hołowni nieoficjalnie poinformował TVN24. Informację potwierdził członek zarządu i poseł Polski 2050 Łukasz Osmalak.

Jak wyjaśnił, Hołownia poinformował o swojej decyzji członków ugrupowania przed Radą Krajową Polski 2050, która odbyła się w sobotę.

Szymon Hołownia odszedł z zarządu Polski 2050

- Szymon sam podjął taką decyzję i sam złożył rezygnację. Poinformował nas o tym przed sobotnią Radą Krajową - relacjonował.

Według niego przed rezygnacją Hołowni w zarządzie krajowym partii pozostawały trzy nieobsadzone stanowiska wiceprzewodniczących. Jak przekazał, po sobotniej Radzie Krajowej oraz wspomnianej rezygnacji Hołowni skład zarządu uzupełniło czworo nowych wiceprzewodniczących: poseł Piotr Górnikiewicz, posłanka Wioleta Tomczak, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Łukasz Bałajewicz oraz wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Katarzyna Nowakowska.

Z ustaleń TVN24 wynika, że Hołownia niedawno założył w mediach społecznościowych grupę o nazwie "Umiarkowani", gdzie ma "snuć plany dotyczące dalszej aktywności politycznej". Póki co jest do niej zapisanych ponad 130 osób.

Sam zainteresowany nie skomentował informacji o rezygnacji z funkcji w partii ani swoich planów politycznych.

Polityczna przyszłość Szymona Hołowni. "Zastanawia się co dalej"

Głos w sprawie zabrała natomiast Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. - Szymon Hołownia jest w partii, jest z nami, zastanawia się, co dalej, czy zostawać w polityce, czy nie. Myślę, że należy mu się ta przestrzeń na spokojne zastanowienie się - stwierdziła przewodnicząca Polski 2050.

- Szymon Hołownia jasno powiedział, że nie wystartował w wyborach, bo nie chce zarządzać partią i krok po kroku realizuje to, co zapowiedział - dodała.

Potwierdziła, że do zarządu partii weszły cztery nowe osoby. - Wszystko się odbywa systemowo, pokojowo - podkreśliła.

Komentując grupę założoną przez Hołownię w mediach społecznościowych oceniła, że były marszałek Sejmu zawsze świetnie komunikował się z ludźmi przez Facebooka. - Dość tych najazdów za nic, robienie newsa z rzeczy, która nie jest newsem - podsumowała minister funduszy i polityki regionalnej.





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