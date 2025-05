Zasiłek opiekuńczy to świadczenie przyznawane osobom, które muszą zrezygnować z pracy, aby sprawować opiekę nad chorym członkiem rodziny - w przypadku dzieci wymiar . Jest to forma zabezpieczenia dochodów, gdy konieczność opieki wymaga rezygnacji z pracy .

Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, więc trafia tylko do osób objętych ubezpieczeniem.

Kto może starać się o zasiłek opiekuńczy? Można pójść na zasiłek opiekuńczy zarówno w razie konieczności objęcia opieką dziecka, jak i innego chorego członka rodziny. Do drugiej grupy zaliczają się małżonkowie, rodzice, dziadkowie, wnuki, czy rodzeństwo.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje także na dzieci w wieku powyżej 14 lat, o ile pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki. Zasiłek przysługuje także wtedy, gdy sprawujemy opiekę nad chorym rodzicem .

Wysokość zasiłku opiekuńczego miesięcznie wynosi obecnie 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku . Z kolei podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowiprzeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Zasiłek opiekuńczy na rodzica jest jednym ze wypłacanych z ubezpieczenia chorobowego. To oznacza, że jest finansowany z funduszu ubezpieczeń społecznych, nawet jeśli wypłaca go pracodawca.

Zasiłek opiekuńczy na rodzica należy do świadczeń zasiłkowych, co oznacza, że jest to świadczenie wypłacane przez krótki czas lub jednorazowo. Jak długo wypłacany jest zasiłek opiekuńczy? Ten przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki. Jednak nie dłużej niż przez okres 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad rodzicami.