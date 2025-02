"Cyfrowy uczeń". Dystrybucja sprzętu będzie zależna od pewnych wskaźników

"Sprzęt ma trafić tylko do szkół publicznych - podstawowych oraz ponadpodstawowych i artystycznych . Dystrybucja sprzętu będzie opierała się na wskaźnikach regionu, m.in. wskaźniku bezrobocia, średniej płacy - to oznacza, że większe szanse na otrzymanie rządowego sprzętu będą miały biedniejsze regiony" - napisano.

Do informacji odniosła się we wtorek w Programie I Polskiego Radia wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer, która poinformowała, że sprzęt "właściwie trafi do wszystkich; realnie rzecz biorąc tego sprzętu jest na tyle dużo, że do wszystkich placówek publicznych powinien trafić".