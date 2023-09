Mówiła dzieciom, że nawiedzi ich szatan

Powiedział też, że siostra zakonna mówiła, że jak rodzice będą pili alkohol, to przyjedzie po nich policja, nawiedzi ich szatan i pójdą do piekła a dzieci trafią wtedy do domu dziecka. "Potrafiła też szarpać uczniów za ręce, czy ubrania" - wymienił mężczyzna.