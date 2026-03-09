Zarzuty dla funkcjonariuszy SOP. Chodzi o wypadek Szydło

Kolejnym dwóm byłym funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu (obecnym funkcjonariuszom SOP) przedstawiono zarzut związany ze składaniem fałszywych zeznań - przekazał Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Chodzi o wypadek z udziałem byłej premier Beaty Szydło.

article cover
Wypadek kolumny rządowej z Beatą SzydłoPolsat News

Informacja o zarzutach pojawiła się w komunikacie, który opublikowała Prokuratura Regionalna w Białystoku.

Jak czytamy, w związku ze śledztwem prowadzonym "w sprawie nieprawidłowości postępowaniach związanych z wypadkiem drogowym z udziałem byłej Prezes Rady Ministrów, Prokuratura Regionalna w Białymstoku informuje, iż w dniu 9 marca 2026 r. kolejnym dwóm byłym funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu, a jednocześnie obecnym funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa przedstawiono zarzut (…) składania fałszywych zeznań".

    Poinformowano jednocześnie, że za tego rodzaju przestępstwo oskarżeni mogą zostać skazani na pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

    "W niniejszej sprawie nie było potrzeby zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, poprzez stosowanie wobec podejrzanych środków zapobiegawczych (…) Bliższe informacje dotyczące zakresu prowadzonego śledztwa będą udzielane po wykonaniu czynności procesowych z udziałem kolejnych podejrzanych" - napisano.

    Wypadek kolumny z Beatą Szydło

    Zeznania funkcjonariuszy BOR były dowodami w śledztwie, które prowadzone było początkowo w Krakowie, następnie Sądem Rejonowym w Oświęcimiu i w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

    Wówczas kierowca seicento został oskarżony o nieumyślne spowodowanie wypadku.

    W połowie marca 2018 r. krakowska Prokuratura Okręgowa wystąpiła do sądu w Oświęcimiu o uznanie winy z warunkowym umorzeniem postępowania na okres próby jednego roku. W lipcu 2020 r. sąd ten uznał, że kierowca fiata jest winien nieumyślnego spowodowania wypadku.

    Sąd uznał także, że winę w zdarzeniu ponosi kierowca BOR, który złamał przepisy. W lutym 2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał wyrok.

    Sprawa wypadku kolumny rządowej w Oświęcimiu znalazła się w raporcie Prokuratury Krajowej z audytu spraw z lat 2016-2023, w których stwierdzono nieprawidłowości.

