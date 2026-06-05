W skrócie Dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej został zawieszony ze względu na śledztwo dotyczące wyłudzeń świadczeń związanych z rozłąką, przejazdami i zakwaterowaniem.

Obowiązki dowódcy brygady tymczasowo przejął ppłk Artur Wasilewski.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie przeciwko płk. Witoldowi B. w sprawie oszustw finansowych obejmujących różne jednostki wojskowe i Agencję Mienia Wojskowego.

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Dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Witold B. został zawieszony - przekazał p.o. rzecznika prasowego WOT mjr Rafał Rylich. Jak dodał, w związku z podejrzeniami nadużyć finansowych wobec wojskowego prowadzone jest postępowanie wyjaśniające.

"Decyzją Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej z dnia 26 maja 2026 r. oficer został zawieszony w czynnościach służbowych do czasu zakończenia postępowania" - podał.

Zaznaczył, że Wojska Obrony Terytorialnej współpracują z organami prowadzącymi postępowanie i pozostają do ich dyspozycji w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia sprawy.

Obecnie obowiązki dowódcy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej przejął ppłk Artur Wasilewski.

Dowódca brygady WOT zawieszony. Prokuratura prowadzi śledztwo

Postępowanie przeciwko płk. Witoldowi B. prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie - wydział do spraw wojskowych.

Rzecznik warszawskiej Prokuratury Okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba poinformował, że płk Witold B. jest podejrzany o oszustwa na szkodę 26. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu i 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu w zakresie wyłudzania nienależnych świadczeń z tytułu nieistniejącej rozłąki i przejazdów oraz na szkodę Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie i Lublinie w zakresie wyłudzania nienależnych świadczeń z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania.

- Te czyny były popełnione w dość długim przedziale czasu. Prokurator zarzuca oprócz oszustwa osiągnięcie źródła stałego utrzymania - przekazał.

Skiba podkreślił, że prokuratura nie informuje na tym etapie szerzej o szczegółach sprawy. W drugiej połowie czerwca planowane są czynności procesowe z podejrzanym.





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