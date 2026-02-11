Zarzuty dla Adama Andruszkiewicza. Chodzi o fałszowanie podpisów

Wiceszef KPRP Adam Andruszkiewicz usłyszał zarzut kierowania podrabianiem przez inne osoby list poparcia kandydatów Ruchu Narodowego w wyborach samorządowych - przekazała Prokuratura Regionalna w Lublinie. Sprawa dotyczy wyborów do sejmiku woj. podlaskiego w 2014 roku. "To kłamliwe tezy" - napisał Andruszkiewicz w reakcji na komunikat śledczych.

Mężczyzna w garniturze mówi do mikrofonu, gestykulując ręką podczas konferencji, w tle widoczny baner z napisem 'Polska Wielki Projekt' oraz symbolem czerwonej strzałki.
Adam Andruszkiewicz usłyszał zarzutyMarek BorawskiKPRP

"Przesłuchany w charakterze podejrzanego Adam A. nie przyznał się do dokonania zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, treści których nie ujawniamy" - podała w komunikacie prasowym rzeczniczka Prokuratury Regionalnej Lublinie prok. Beata Syk-Jankowska.

Według prokuratury Andruszkiewicz będąc liderem Młodzieży Wszechpolskiej, kierował podrobieniem przez inne osoby list poparcia kandydatów zgłaszanym przez Komitet Wyborczy Ruch Narodowy w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach do sejmiku województwa podlaskiego, "przetwarzając bezprawnie dane osobowe osób wymienionych na listach poparcia".

Prokuratura: Adam Andruszkiewicz dopuścił się nadużyć

W ten sposób - według prokuratury - Andruszkiewicz dopuścił się nadużycia w sporządzaniu list z podpisami poparcia kandydatów w wyborach samorządowych, które odbyły się 16 listopada 2014 r.

Do przestępstw miało dojść w okresie od 1 września do 6 października 2014 r., w Białymstoku. Andruszkiewicz formalnie był wówczas członkiem Młodzieży Wszechpolskiej.

Andruszkiewicz we wpisie na portalu X po wizycie w prokuraturze napisał, że to "kłamliwe tezy".

    Polityk odniósł się do zarzutu. "Nic nikomu nie kazałem"

    "12 lat szczegółowego śledztwa, kilkanaście opinii grafologicznych i wbrew oszczerstwom medialnym - zarzutów o fałszowanie podpisów brak. Mówiłem!" - napisał. Jego zdaniem "na potrzeby polityczne uznano, że jakiś zarzut musi być" i dlatego zarzucono mu, że rzekomo "kazał to zrobić".

    "Otóż nic nikomu nie kazałem, a ten zarzut to wyssana z palca bajeczka użyta dziś jako polityczna pałka. Obalę tę kłamliwą tezę podobnie jak tę, że niby osobiście fałszowałem podpisy" - dodał zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP.

