Żaryn: To główny cel Moskwy. Polska odpowiedź musiała być twarda

- Kreml chce wymusić na Zachodzie zgodę na współdecydowanie o statusie bezpieczeństwa i politycznych rozstrzygnięciach dotyczących krajów Europy Środkowo-Wschodniej - co widać coraz mocniej również tych, które należą do NATO - powiedział rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jak dodał, "główny cel Moskwy to doprowadzenie do budowy swoistej strefy rosyjskich wpływów".

