Żaryn: Polskie służby zatrzymały rosyjskich szpiegów

- Rosja szuka nowych możliwości działań przeciwko Polsce, widzimy to na granicy z obwodem kaliningradzkim i na samym terytorium Rosji - powiedział Stanisław Żaryn. Jak przekazał minister, Polacy przebywający w obwodzie z powodów zawodowych są tam wzywani przez "agresywnych funkcjonariuszy FSB", którzy próbują ich przesłuchiwać i zbierać informacje na temat Polski.

Żaryn stwierdził, że "mamy do czynienia z próbami pozyskiwania informacji o charakterze wrażliwym" w tym m.in. fotografowania kart kredytowych czy przeglądania prywatnych telefonów Polaków. - To wszystko służy gromadzeniu danych o tym, co dzieje się w Polsce i jakie ruchy wykonują nasze wojska - podkreślił i dodał, że "Rosjanie stosują tzw. miękki szantaż, próbując zastraszać osoby przesłuchiwane".

Stanisław Żaryn: Rosjanie aktywnie inwigilują Polaków

- Materiały pozyskane w ten sposób mogą służyć Rosji w celach propagandowych, badają nastroje społeczne w naszym kraju. Polaków pyta się, jak postrzegają różne kwestie poruszane w Polsce w debacie publicznej - mówił minister. Jak wskazał, podczas przesłuchań obywatele RP otrzymują do wypełnienia ankiety, w których muszą zaznaczać, co sądzą na temat wojny w Ukrainie, co sądzą o Władimirze Putinie, co sądzą o incydencie w Przewodowie, a także nawet to, jak jest w Polsce pogoda.

Minister zarekomendował, by zachować szczególną ostrożność w przypadku konieczności przebywania w Rosji, unikania wszelkich prowokacyjnych zachowań, które zmuszałyby rosyjskie służby do interwencji, nieudzielaniu rosyjskim służbom informacji na temat polskich służb. - To, co spotkało obywateli Polski w Rosji, warto przekazać polskim służbom, by miały one materiał do analizy działań Federacji Rosyjskiej - zaznaczył Żaryn.

Wiceszef resortu odpowiedzialnego za służby specjalne przestrzegł również przed działaniem rosyjskich hakerów. - Polskie służby i polska telekomunikacja mierzy się codziennie z atakami cybernetycznymi. Te działania zostały zostały najprawdopodobniej przeprowadzone przez grupę "No name", jaka działa na zlecenie rosyjskich służb i w ostatnim czasie jest bardzo aktywna - stwierdził Żaryn i podkreślił, że ich próby destabilizacji skupiają się na najprostszych metodach i "nie niszczą systemów i zasobów danych".