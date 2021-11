Żaryn o odnalezionych w lesie zwłokach: Konieczna będzie sekcja

Oprac.: Paulina Sowa Polska

- Konieczna będzie sekcja zwłok, nie wiemy co się zdarzyło. To kolejna ofiara tego szlaku, który stworzyła strona Białoruska – mówił na antenie Polsat News rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Podkreślił, że "w najbliższe dni prowokacje na granicy mogą być bardziej brutalne". - Musimy twardo odpowiadać na to, co się dzieje - dodał.

