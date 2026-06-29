W skrócie Obraz Józefa Chełmońskiego został użyty w poście Ministerstwa Kultury z podpisem, którego treść wywołała falę komentarzy. Resort oznajmił, że to "próba lżejszego spojrzenia na rzeczywistość"

Post spotkał się z krytyką, szczególnie w kontekście dyskusji o zarobkach pracowników kultury i planowanej ustawie o zabezpieczeniu socjalnym artystów.

Ostatnio głośno było także o działalności obecnej minister kultury Marty Cienkowskiej, której firma oferowała spacery dendrologiczne. Biznes miał przynieść prawie 1,67 mln złotych zysku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W niedziele rano na profilu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Facebooku zamieszczono post, ukazujący fragment jednego z serii dwóch obrazów Józefa Chełmońskiego "Żurawie", znany także jako "Odlot żurawi".

Na fragment obrazu nałożono napis: "Ja patrzący jak moja wypłata odlatuje 15 minut po opłaceniu rachunków".

W dołączonym wpisie resort poinformował jedynie, że zamieszczony fragment pochodzi z dzieła Chełmońskiego i oznaczył Muzeum Narodowe w Krakowie, gdzie można podziwiać obraz z 1870 roku.

Wpis MKiDN. Resort odpowiada Interii: Próba lżejszego spojrzenia na rzeczywistość

Interia zapytała o post Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Kilka słów wyjaśniania: Jak co tydzień opublikowaliśmy grafikę, której celem była próba lżejszego spojrzenia na rzeczywistość przy pomocy żartobliwego w założeniu zestawienia znanych polskich obrazów z bieżącym komentarzem" - tłumaczy Magdalena Dorożała, dyrektor Centrum Informacyjnego.

Dodała, że "reakcja odbiorców jednoznacznie wskazała na to, że dobrze znają i rozumieją problem wynagrodzeń w sektorze kultury i wspierają podejmowane przez nas działania zmierzające do zmiany tego stanu rzeczy".

"Żart nie miał nikogo urazić, miał sprowokować - do reakcji, do zabrania głosu. Oburzył? Najwyraźniej mocno. Dziękujemy za wszystkie głosy" - napisała Dorożała.

Rozwiń

Wpis resortu kultury, sypią się komentarze. "Niesmaczny żart"

Post resortu wywołał lawinę reakcji. Oburzył komentujących w kontekście doniesień na temat zarobków pracowników kultury.

"Używanie tego typu narracji przez resort kultury to klasyczna normalizacja bezradności. Zamiast rozwiązań, dostajemy mechanizm poprawy nastroju poprzez wspólne narzekanie" - napisał jeden z użytkowników.

"Jest to dość niesmaczny żart, biorąc pod uwagę zarobki pracowników kultury" - oceniła jedna z komentujących.

Inna osoba dodała: "Zmień pracę, weź kredyt...". To słowa Bronisława Komorowskiego z 2015 roku. Tak ówczesny prezydent odpowiedział młodemu mężczyźnie na spotkaniu wyborczym, pytany o niskie zarobki.

"Najpierw post za postem stawiając ustawę dla artystów ponad resztą społeczeństwa... A teraz to... Brak powagi nie tylko samej instytucji, ale i brak powagi dla faktycznego wielkiego artysty, już nie mówiąc o ironicznym poglądzie na kwestię płac społeczeństwa" - napisał jeden z użytkowników.

"Odleci jeszcze szybciej, zwykłym ludziom, jak podniesiecie składki, żeby opłacić emerytury 'artystom', których sztuka nie znajduje odbiorców" - czytamy w kolejnym komentarzu.

Resort kultury proponuje wprowadzenie emerytur dla artystów

W ostatnim czasie emocje budzi propozycja emerytur dla artystów. W piątek 19 czerwca Sejm opowiedział się przeciwko odrzuceniu w pierwszym czytaniu projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów.

Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ma na celu włączenie artystów do systemu ubezpieczeń społecznych w sposób adekwatny do ich pracy. Przepisy mają przede wszystkim charakter socjalny - ich głównym beneficjentami są artyści o najniższych i nieregularnych dochodach.

Artysta z niewielkim dochodem otrzyma dopłaty do składek ZUS, będzie mógł korzystać ze świadczeń chorobowych oraz urlopów macierzyńskich, a także z pomocy przy zmianie zawodu.

Spacery dendrologiczne. Minister opowiedziała o poprzedniej pracy

Niedawno głośno było także o firmie, którą prowadziła obecna minister kultury Marta Cienkowska, zanim związała się z Polską 2050.

Z końcem maja Kanał Zero informował, że przedsiębiorstwo przez trzy lata wygrywało przetargi Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, które miały przynieść prawie 1,67 mln złotych zysku. Z ustaleń wynika, że powstało w 2016 r. jako firma konsultingowa, oferująca usługi związane z kampaniami reklamowymi, mediami społecznościowymi czy strategiami marketingowymi. Tymczasem - jak podawali dziennikarze - w jego ofercie znajdowały się m.in. spacery dendrologiczne.

Do tych doniesień odniosła się później w "Graffiti" w Polsat News sama Cienkowska.

- To jest oprowadzanie po przestrzeni leśnej (...), w którym przewodnik opowiada o tym, jakie to są drzewa, czym one się charakteryzują, kiedy na przykład wypuszczają liście - tłumaczyła minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Na uwagę o dofinasowaniu na taką ofertę, Cienkowska stwierdziła, że "to była bardzo duża usługa, którą prowadziła jako przedsiębiorca dla zarządu dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawy". - Rzeczywiście przed swoim życiem politycznym prowadziłam bardzo dobrze prosperujący biznes, z którego zrezygnowałam dlatego, żeby wesprzeć Trzecią Drogę - mówiła.





"Śniadanie Rymanowskiego": Echa afery w Szpitalu Południowym Polsat News