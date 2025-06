Po lekkim ochłodzeniu, z jakim mamy do czynienia w ostatnich dniach, koniec tygodnia przyniesie kolejny zwrot w pogodzie. Do Polski wrócą upały , które opanują zachodnią część kraju - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Gorąco będzie również na początku tygodnia.

Kiedy upał w Polsce? Trzeba poczekać do końca weekendu

Choć do Polski napływa od zachodu ciepłe powietrze, w sobotę nie poczujemy jeszcze upału. Mimo wszystko czeka nas bardzo pogodny i spokojny dzień. Tylko na północnym wschodzie zrobi się bardziej pochmurnie i tam lokalnie może popadać słaby deszcz . W pozostałych miejscach będzie słonecznie i sucho.

W sobotę poczujemy ocieplenie, jednak na upał trzeba będzie poczekać do niedzieli

Sobota będzie cieplejsza niż pierwsza część długiego weekendu. tylko na Podhalu temperatury w ciągu dnia nie osiągną progu 20 stopni i wyniosą około 18 st. C. W pozostałych miejscach będzie cieplej: od 20-21 stopni nad morzem i na krańcach wschodnich, przez 24 st. C w centrum do 27 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr będzie słaby i porywisty.