W piątek w przeważającej części kraju słonecznie i upalnie. Tylko na zachodzie pogrzmi i może spaść do 40 mm deszczu - poinformowała dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.

Uwaga na burze z gradem

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie wzrastające do dużego. Na przeważającej części kraju słonecznie. Na zachodzie przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm, lokalnie do 40 mm.

Dla tego regionu IMGW wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia. Drugi stopień obejmuje powiaty Dolnego Śląska najbardziej wysunięte na zachód. Alerty o możliwych przelotnych burzach posypały się również na północnym wschodzie. Tam także burzom towarzyszyć mogą opady gradu.

Kolejne upalne dni

Temperatura maksymalna od 26 stopni Celsjusza na zachodzie do 33 stopni na wschodzie. Chłodniej w dolinach górskich 24 stopni. nad morzem około 22.

Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, jeszcze zanikające burze na zachodzie i południowym zachodzie.