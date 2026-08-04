Żar leje się z nieba. Najwyższe alerty w połowie kraju. Na horyzoncie zwrot

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Wtorek będzie kolejnym upalnym dniem w całej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed wysoką temperaturą i burzami dla większości terytorium kraju. Wytchnienie od tropikalnej aury przyniesie dopiero piątek.

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Kobieta z czarną parasolką idzie chodnikiem obok mapy Polski z kolorowymi alertami pogodowymi IMGW.
IMGW wydało alerty przed upałami dla niemal całej PolskiIMGW / Luca Mattia VigilanteAgencja FORUM

W skrócie

  • Wtorek w całej Polsce zapowiada się upalnie, z wysokimi temperaturami i prognozowanymi burzami w części kraju.
  • IMGW wydał alerty przed upałami trzeciego i drugiego stopnia dla większości województw oraz ostrzeżenia burzowe na zachodzie i północnym wschodzie.
  • Ochłodzenie spodziewane jest dopiero w piątek, ale pod koniec tygodnia ponownie mogą wystąpić wysokie temperatury, zwłaszcza na zachodzie Polski.
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We wtorek w niemal całej Polsce temperatury przekroczą 30 stopni. Najgoręcej będzie na południu. W województwach małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim termometry wskażą 35 stopni, natomiast w województwach podkarpackim, śląskim i opolskim nawet 36 stopni. Nieco chłodniej będzie na północy. Na Pomorzu temperatury wyniosą 27 stopni.

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Lokalnie, na północnym wschodzie kraju, prognozowane są również przelotne opady deszczu. Z kolei na zachodzie oraz na Podhalu możliwe są również burze, którym może towarzyszyć wiatr osiągający w porywach nawet do 90 km/h.

Upały i burze w całej Polsce. IMGW wydaje ostrzeżenia

Ekstremalne warunki pogodowe sprawiły, że niemal cały kraj został objęty alertami IMGW. Dla województw podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i południowych regionów lubuskiego wydano alert trzeciego stopnia przed upałami.

Alerty drugiego stopnia obejmą z kolei województwa lubuskie, wielkopolskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie i zachodnio-pomorskie. Dla południowych rejonów województw zachodnio-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego wydano natomiast alert pierwszego stopnia.

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Oprócz tego zachodnia część województwa zachodnio-pomorskiego oraz niemal całe województwo podlaskie zostały objęte alertem pierwszego stopnia przed burzami. Z kolei dla województwa lubuskiego oraz zachodniej części Dolnego Śląska wydano alert drugiego stopnia.

Prognoza pogody. Pod koniec tygodnia przyjdzie ochłodzenie

Kolejne dni również przyniosą upały na terenie niemal całej Polski. W środę termometry w większości kraju przekroczą 30 stopni, a najgoręcej będzie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, gdzie termometry mogą wskazać nawet 38-39 stopni.

Ochłodzenie przyjdzie dopiero w piątek, gdy w całej Polsce temperatury spadną poniżej 30 stopni do nawet 19 nad Bałtykiem. Spadkowi temperatur mogą towarzyszyć również burze. Chłodniej będzie również w sobotę: od 19 stopni na Podlasiu do 26 w Lubuskiem.

Upały w wielu regionach kraju powrócą jednak już w niedzielę. Gorąco zrobi się zwłaszcza na zachodzie kraju, gdzie termometry wskażą nawet 33 stopni.

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