W skrócie Wtorek w całej Polsce zapowiada się upalnie, z wysokimi temperaturami i prognozowanymi burzami w części kraju.

IMGW wydał alerty przed upałami trzeciego i drugiego stopnia dla większości województw oraz ostrzeżenia burzowe na zachodzie i północnym wschodzie.

Ochłodzenie spodziewane jest dopiero w piątek, ale pod koniec tygodnia ponownie mogą wystąpić wysokie temperatury, zwłaszcza na zachodzie Polski.

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We wtorek w niemal całej Polsce temperatury przekroczą 30 stopni. Najgoręcej będzie na południu. W województwach małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim termometry wskażą 35 stopni, natomiast w województwach podkarpackim, śląskim i opolskim nawet 36 stopni. Nieco chłodniej będzie na północy. Na Pomorzu temperatury wyniosą 27 stopni.

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Lokalnie, na północnym wschodzie kraju, prognozowane są również przelotne opady deszczu. Z kolei na zachodzie oraz na Podhalu możliwe są również burze, którym może towarzyszyć wiatr osiągający w porywach nawet do 90 km/h.

Upały i burze w całej Polsce. IMGW wydaje ostrzeżenia

Ekstremalne warunki pogodowe sprawiły, że niemal cały kraj został objęty alertami IMGW. Dla województw podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i południowych regionów lubuskiego wydano alert trzeciego stopnia przed upałami.

Alerty drugiego stopnia obejmą z kolei województwa lubuskie, wielkopolskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie i zachodnio-pomorskie. Dla południowych rejonów województw zachodnio-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego wydano natomiast alert pierwszego stopnia.

Oprócz tego zachodnia część województwa zachodnio-pomorskiego oraz niemal całe województwo podlaskie zostały objęte alertem pierwszego stopnia przed burzami. Z kolei dla województwa lubuskiego oraz zachodniej części Dolnego Śląska wydano alert drugiego stopnia.

Prognoza pogody. Pod koniec tygodnia przyjdzie ochłodzenie

Kolejne dni również przyniosą upały na terenie niemal całej Polski. W środę termometry w większości kraju przekroczą 30 stopni, a najgoręcej będzie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, gdzie termometry mogą wskazać nawet 38-39 stopni.

Ochłodzenie przyjdzie dopiero w piątek, gdy w całej Polsce temperatury spadną poniżej 30 stopni do nawet 19 nad Bałtykiem. Spadkowi temperatur mogą towarzyszyć również burze. Chłodniej będzie również w sobotę: od 19 stopni na Podlasiu do 26 w Lubuskiem.

Upały w wielu regionach kraju powrócą jednak już w niedzielę. Gorąco zrobi się zwłaszcza na zachodzie kraju, gdzie termometry wskażą nawet 33 stopni.



