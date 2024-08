Do 34 st. C - tyle pokażą termometry w sobotę i niedzielę zgodnie z aktualną prognozą pogody, którą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował w czwartek po południu. Chłodniej, bo od 22 do 28 st. C będzie tylko na północy, a zwłaszcza nad morzem.