Zapytano Polaków o "sfałszowanie wyborów". Niejednoznaczny wynik sondażu

W związku z falą doniesień o możliwych nieprawidłowościach w liczeniu głosów oddanych w drugiej turze wyborów prezydenckich pracownia SW Research, na zlecenie "Rzeczpospolitej", zapytała Polaków: "Czy Pani/Pana zdaniem jest możliwe, by tegoroczne wybory prezydenckie w Polsce zostały sfałszowane ?".

W badaniu sprawdzono także, jak do kwestii fałszerstwa podchodzą kobiety i mężczyźni. Wśród kobiet 42,9 proc. jest przekonanych, że wybory mogły być sfałszowane . Przeciwnego zdania jest 42,7 proc., 14,4 proc. nie ma zdania.

Więcej mężczyzn twierdzi, że nie doszło do fałszerstwa - 48,2 proc. Przeciwną odpowiedź wskazało - 36,9 proc., zaś 14,9 proc. stwierdziło, że nie ma zdania w tej sprawie.

- Częściej niż co drugi badany (52 proc.) w wieku od 25 do 34 lat oraz taki sam odsetek respondentów z miast do 20 tys. mieszkańców nie wierzy w możliwość sfałszowania tegorocznych wyborów - mówi Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.