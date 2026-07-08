W skrócie Według sondażu prawie 45 procent respondentów uważa, że Polska przekazała Ukrainie zbyt dużo sprzętu wojskowego.

38 procent ankietowanych twierdzi, że donacja była odpowiednia, a 6,8 procent uznało ją za niewystarczającą.

Polska przekazała Ukrainie uzbrojenie o wartości około 16,45 miliarda złotych, obejmujące m.in. transportery opancerzone, artylerię oraz pociski do wyrzutni Patriot.

Badanie przeprowadzono 8 lipca 2026 roku metodą internetową na 809-osobowej, reprezentatywnej próbie dorosłych.

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"Patrząc z perspektywy czasu, jak ocenia Pani/Pan skalę pomocy wojskowej udzielonej przez Polskę Ukrainie?" - takie pytanie dostali ankietowani w sondażu SW Research dla Onetu.

44,8 proc. badanych uważa, że polskie donacje "były zbyt duże".

38,2 proc. jest zdania, że pomoc wojskowa dla Ukrainy "była odpowiednia". Zaś 6,8 proc. stoi na stanowisku, że "była zbyt mała". 10,2 proc. uczestników sondażu wybrało opcję "trudno powiedzieć".

Sondaż SW Research został zrealizowany w dniu 8 lipca 2026 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 809 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych.

Szef MON o pomocy dla Ukrainy. Ujawnił skalę donacji

Sondaż przeprowadzono po odtajnieniu przez szefa MON kwoty polskich donacji dla Ukrainy. W zestawieniu wyszczególniono również sprzęt, jaki przekazaliśmy.

- Łączny koszt przekazanych donacji wynosi ok. 16,45 mld złotych. (...) Jawność, to jest bardzo ważne, żeby pokazać transparentnie sprzęt, który został przekazany - poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz. Zadeklarował, że Polska dalej będzie udzielać pomocy Kijowowi.

Zdecydowana większość ze wspomnianej sumy (14,9 mld złotych) dotyczy lat 2022-2023, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. - To były czasy naszych poprzedników, oni dzisiaj nie chcą tego przyznać - powiedział szef MON.

Wśród przekazanej broni znalazły się transportery opancerzone i bojowe wozy piechoty Rosomak, BRDM i BWP-1, sprzęt artyleryjski: AHS KRAB, 2S1 Goździk, BM21, moździerze 120mm i 60mm czy bezzałogowe statki powietrzne Warmate i FlyEye. Ukraina otrzymała również pociski do wyrzutni Patriot.





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