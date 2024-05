Sondaż IBRiS o CPK. PiS i Konfederacja "zdecydowanie za". Trzecia Droga na "tak"

Za CPK są także wyborcy Trzeciej Drogi, choć są mniej skorzy do jednoznacznych deklaracji. (17 proc. "zdecydowanie", 48 proc. - "raczej" za). Przeciwko jest 23 proc. wyborców.

Budowa CPK. Wyborcy jednej partii na "nie"

Większy sceptycyzm co do inwestycji wykazują wyborcy KO i Lewicy. W przypadku Koalicji Obywatelskiej "za" jest w sumie 45 proc. ankietowanych (12 proc. "zdecydowanie, 33 proc. "raczej") a 34 proc. przeciwko ("zdecydowanie" 14 proc., raczej - 20 proc.).

Zwolennicy Lewicy to jedyna grupa, w której dominują przeciwnicy CPK w stosunku 44 proc. na "nie" i 30 proc. na "tak" , z czego jedynie 4 proc. zdecydowanie popiera takie rozwiązanie.

Wyborcy KO i Lewicy są również najbardziej niezdecydowani co do przyszłości CPK - to odpowiednio 21 i 26 proc. ankietowanych, którzy udzielili odpowiedzi "nie wiem", "trudno powiedzieć".