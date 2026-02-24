W skrócie W lutym 2026 roku pogorszyły się nastroje społeczne w Polsce w ocenach ogólnej sytuacji, polityki i gospodarki, co wykazało badanie CBOS.

Negatywne oceny ogólnej sytuacji w kraju częściej deklarują kobiety, osoby z niższym wykształceniem, źle oceniające własne warunki materialne oraz praktykujący religijnie i wyznawcy prawicy.

Oceny sytuacji materialnej gospodarstw domowych pozostały na tym samym poziomie, a większość badanych wciąż ocenia je jako dobre.

Z najnowszego badania CBOS na temat nastrojów społecznych wynika, że w lutym o dwa punkty procentowe spadł odsetek pozytywnych ocen ogólnej sytuacji w kraju (z 30 proc. w styczniu do 28 proc. obecnie), a wzrósł opinii negatywnych - o cztery punkty (z 48 proc. do 52 proc.).

Pesymistyczne przewidywania dotyczące zmiany ogólnej sytuacji w kraju w ciągu roku (32 proc. wobec 29 proc. miesiąc temu) również jeszcze wyraźniej przeważają w tym miesiącu nad optymistycznymi (17 proc., bez zmian). Wciąż jednak dominuje przekonanie, że sytuacja nie zmieni się (42 proc. wobec 43 proc. poprzednio).

Sytuacja w Polsce. Kto ocenia ją gorzej?

Sytuację w kraju negatywnie oceniają częściej kobiety (56 proc. wobec 49 proc. wśród mężczyzn), osoby w wieku 45-54 lata (61 proc.), mniej wykształceni (58 proc. w grupie z wykształceniem zasadniczym zawodowym wobec 47 proc. wśród tych z wykształceniem wyższym), źle oceniający swoje warunki materialne (73 proc. wobec 46 proc. wśród oceniających je jako dobre), częściej praktykujący religijnie (63 proc. wśród praktykujących kilka razy w tygodniu wobec 39 proc. wśród w ogóle niepraktykujących) oraz wyznający poglądy prawicowe (68 proc. wobec 42 proc. wśród zwolenników lewicy)

Spośród grup społeczno-zawodowych szczególnie wyróżniają się pod tym względem rolnicy (73 proc.), osoby zajmujące się domem (64 proc.), robotnicy wykwalifikowani (63 proc.) oraz niewykwalifikowani (62 proc.).

Ocena sytuacji politycznej w Polsce. Mężczyźni bardziej pesymistyczni

Udział pozytywnych ocen sytuacji politycznej spadł w lutym o dwa punkty procentowe (z 13 proc. do 11 proc.), a opinii negatywnych wzrósł o pięć punktów (z 41 proc. do 46 proc.).

Nieznacznie zmniejszył się też odsetek optymistycznych prognoz dotyczących sytuacji politycznej w kraju (z 10 proc. do 9 proc.) i wzrósł udział przewidywań pesymistycznych (z 24 proc. do 26 proc.). Jednak wciąż wyraźnie dominuje przekonanie, że sytuacja polityczna w naszym kraju nie zmieni się (54 proc. wobec 57 proc. miesiąc temu).

Sytuację polityczną w Polsce za złą uznają częściej mężczyźni (50 proc. wobec 42 proc. wśród kobiet), badani źle oceniający swoją sytuację materialną (73 proc. wobec 42 proc. wśród oceniających ją jako dobrą), uczestniczący w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu (54 proc. wobec 43 proc. wśród niepraktykujących) oraz respondenci o prawicowych poglądach politycznych (60 proc. wobec 37 proc. wśród sympatyków lewicy).

Gospodarka Polski w opinii badanych

Oceny aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce uległy niewielkiemu pogorszeniu - o jeden punkt spadł odsetek ocen pozytywnych (z 37 proc. do 36 proc.) i o dwa punkty wzrósł udział głosów krytycznych (z 26 proc. do 28 proc.), choć nadal to te pierwsze przeważają.

Zaobserwowano jednocześnie niewielkie zwiększenie się odsetka badanych prognozujących poprawę stanu polskiej gospodarki w przeciągu roku (z 20 proc. do 21 proc.), ale i wyraźniejszy wzrost udziału głosów pesymistycznych (z 22 proc. do 25 proc.). Wciąż niemal połowa ankietowanych zakłada brak zasadniczej zmiany w tej dziedzinie (46 proc. wobec 49 proc. miesiąc temu).

Pogorszyły się także oceny sytuacji własnej rodziny. W raporcie z badań zaznaczono, że co prawda wciąż dominują wyraźnie opinie pozytywne, ale ich udział spadł o cztery punkty (z 66 proc. do 62 proc.).

Najwięcej badanych wyraża przekonanie, że ich rodzinom za rok będzie żyło się mniej więcej tak samo jak obecnie (58 proc. wobec 60 proc. miesiąc temu), wzrósł jednak odsetek osób przewidujących pogorszenie (z 14 proc. do 16 proc.). Zmianom nie uległy właściwie oceny warunków materialnych gospodarstw domowych. Większość badanych wciąż uznaje je za dobre (65 proc., bez zmian). Wzrósł udział prognoz optymistycznych (z 15 proc. do 19 proc.) i zmniejszył się odsetek nieprzewidujących zmian (z 69 proc. do 65 proc. obecnie) w tej kwestii.

Badanie zrealizowano od 5 do 16 lutego 2026 roku na próbie liczącej 967 osób (w tym: 60,2 proc. metodą CAPI, 24,1 proc. - CATI i 15,7 proc. - CAWI)

