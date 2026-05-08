W skrócie Z sondażu wynika, że 60 procent ankietowanych pozytywnie ocenia aktualną konstytucję, a 22 procent negatywnie.

Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę ds. Nowej Konstytucji, pracującą nad projektem nowej ustawy zasadniczej.

44 procent respondentów popiera utrzymanie obecnego systemu parlamentarno-gabinetowego, a 29,3 procent opowiada się za systemem prezydenckim.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Zgodnie z zapowiedziami wygłaszanymi podczas kampanii wyborczej, prezydent Karol Nawrocki powołał Radę ds. Nowej Konstytucji, której celem będzie stworzenie projektu nowej ustawy zasadniczej.

W sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" zapytano Polaków, jak oceniają obowiązującą konstytucję i co sądzą o nowej inicjatywie prezydenta.

Sondaż. Nowa konstytucja w Polsce. Ankietowani ocenili pomysł Nawrockiego

Jak wynika z opublikowanych w czwartek danych, 60 proc. ankietowanych dobrze ocenia uchwaloną w 1997 roku Konstytucję RP. Negatywnie patrzy na nią 22 proc. Polaków. 18 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Największy kłopot sprawiło ankietowanym pytanie: "Czy uważasz, że w Polsce powinna zostać uchwalona nowa konstytucja?". W tej kwestii opinia publiczna jest jeszcze bardziej podzielona.

42 proc. uczestników badania uważa, że nie ma potrzeby tworzenia od podstaw nowej konstytucji. Zmiany ustawy zasadniczej domaga się niewiele mniej, bo 37 proc. ankietowanych.

Odpowiedzi na pytanie sondażowe nie potrafiło wskazać 21 proc. Polaków.

Rada ds. Nowej Konstytucji. Prezydent chce zmiany ustawy zasadniczej

W minioną niedzielę prezydent Karol Nawrocki zainaugurował Radę Nowej Konstytucji i wręczył akty powołania jej pierwszym członkom. Głównym celem organizacji będzie wypracowanie projektu nowej konstytucji, co Nawrocki zapowiedział już w pierwszym po zaprzysiężeniu orędziu. Według prezydenta ma to być konstytucja nowej generacji roku 2030.

W skład Rady weszli między innymi była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska oraz konstytucjonalista Ryszard Piotrowski. Jak przekazał w środę szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, w najbliższych dniach do Rady Nowej Konstytucji powołane zostaną kolejne osoby w ramach grupy eksperckiej i politycznej.

Jak mówił w rozmowie z "Super Expressem" dr Bartłomiej Machnik z UKSW, prezydencki projekt zmiany konstytucji nie odzwierciedla oczekiwań większości społeczeństwa. Mimo to, w ustawie zasadniczej konieczne jest wprowadzenie pewnych poprawek.

- Na kwestię narracji prezydenta trzeba spoglądać szerzej. Odczytuję jego inicjatywę jako jego osobistą opinię, prezydentowi Nawrockiemu jest bowiem bliski system prezydencki. Uważam, że prezydent chce niejako zbudować swój "pomnik". Natomiast wyniki badania wskazują, że konstytucja nie jest bardzo zła, ale wymaga pewnych korekt - komentował politolog.

System prezydencki w Polsce? Rodacy odpowiedzieli

Kwestię tę dokładniej zbadała pracownia SW Research, która na zlecenie Onetu zapytała rodaków, co sądzą o wprowadzeniu w Polsce systemu prezydenckiego, czyli takiego, w którym to prezydent podejmuje najważniejsze decyzje w państwie. Propozycję tę poparło 29,3 proc. badanych.

Większość respondentów (44 proc.) chciałoby pozostać przy obowiązującym systemie parlamentarno-gabinetowym, w którym władzę w kraju sprawuje Rada Ministrów z premierem na czele w porozumieniu z prezydentem.

Badania Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" przeprowadzono 5 i 6 maja na próbie 1024 dorosłych Polaków.

Będzie polski samochód elektryczny. Minister podał datę Polsat News Polsat News