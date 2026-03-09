Zapytano o role kobiety i mężczyzny. Zwrot u badanych w Polsce
Prawie połowa Polaków uważa, że w kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn osiągnięto już wystarczający poziom - wynika z badania Ipsos. Opinie w tej sprawie wyraźnie różnią się jednak między kobietami a mężczyznami. Co więcej, choć większość respondentów deklaruje poparcie dla partnerskiego modelu rodziny, w polskim społeczeństwie wciąż utrzymują się tradycyjne przekonania dotyczące ról kobiet i mężczyzn.
W skrócie
- Niemal połowa Polaków uważa, że w kwestii równości płci osiągnięto już wystarczający postęp, przy wyraźnych różnicach opinii między kobietami a mężczyznami.
- W badaniu utrzymuje się poparcie dla partnerskiego modelu rodziny, jednak powszechne są także tradycyjne przekonania dotyczące ról płci.
- 55 proc. mężczyzn obawia się, że promocja praw kobiet zaszła za daleko.
Niemal połowa badanych Polaków (46 proc.) uważa, że w kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn osiągnięto już wystarczający postęp. Odmienne zdanie ma 40 proc. respondentów.
Opinie w tej sprawie są wyraźnie podzielone ze względu na płeć. Z przekonaniem, że działania na rzecz równouprawnienia zaszły już wystarczająco daleko, zgadza się 56 proc. mężczyzn, ale tylko 36 proc. kobiet.
Na tle 29 państw objętych badaniem to właśnie w Polsce odnotowano najbardziej drastyczną zmianę zdania w tej kwestii. W ciągu ostatnich sześciu lat odsetek osób przekonanych, że postępy w osiąganiu równouprawnienia kobiet są już wystarczające, wzrósł o 18 punktów procentowych - z 28 proc. w 2019 roku do 46 proc. obecnie.
Badanie Ipsos z okazji Dnia Kobiet. Co myślą Polacy o równości płciowej?
Polacy w deklaracjach często opowiadają się za partnerskim modelem rodziny. Na przykład 76 proc. badanych uważa, że opieka nad dziećmi powinna być dzielona po równo między kobietę i mężczyznę. Jednocześnie jednak dość wysoki odsetek, bo 41 proc. respondentów twierdzi, że w "typowej" polskiej rodzinie oczekuje się większej odpowiedzialności kobiet za opiekę nad dziećmi.
53 proc. Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że kobiety są naturalnie lepsze w opiece nad dziećmi niż mężczyźni, ale w kwestiach władzy w małżeństwie i domu większość respondentów odrzuca tradycyjne hierarchie, choć nie są one całkowicie marginalne.
66 proc. Polaków nie zgadza się ze stwierdzeniem, że żona powinna zawsze być posłuszna mężowi, a 60 proc. odrzuca pogląd, że to mąż powinien mieć ostatnie słowo w ważnych decyzjach domowych.
Ambiwalencja w kwestii pieniędzy w małżeństwie
Z opinią, że kobieta nie powinna sprawiać wrażenia zbyt niezależnej lub samowystarczalnej, zgadza się 15 proc. badanych, podczas gdy 63 proc. zdecydowanie się z nią nie zgadza.
W obszarze ról ekonomicznych w małżeństwie Polska pokazuje raczej ambiwalentne podejście niż jednoznaczną tradycyjność. Ze stwierdzeniem, że w małżeństwie pojawiają się problemy, gdy kobieta zarabia więcej niż mąż, zgadza się 21 proc. respondentów, 41 proc. się z nim nie zgadza, a aż 33 proc. pozostaje neutralnych.
Podobne wyniki pojawiają się w odwrotnej sytuacji - gdy to mężczyzna zostaje w domu z dziećmi, a kobieta pracuje. Wtedy 19 proc. badanych uważa, że może to powodować problemy, 45 proc. się z tym nie zgadza, a 29 proc. nie ma w tej sprawie jednoznacznej opinii.
Tylko 10 proc. Polaków uważa, że mężczyźni angażujący się w opiekę nad dziećmi są mniej męscy, natomiast 71 proc. zdecydowanie odrzuca takie przekonanie.
Badanie pokazuje też dużą rezerwę Polaków wobec przekonania, że większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych poprawiłaby sytuację w zakresie równouprawnienia. W globalnym zestawieniu Polska zajęła trzecie miejsce od końca pod względem poparcia dla tej tezy. Zgadza się z nią 47 proc. respondentów, a 29 proc. jest przeciwnego zdania. Różnice między płciami są tu bardzo wyraźne: sens takiej zmiany dostrzega 58 proc. kobiet, ale tylko 36 proc. mężczyzn.
Mężczyźni obawiają się dyskryminacji
W Polsce coraz wyraźniej widoczna jest też różnica w postrzeganiu skutków działań na rzecz równouprawnienia. 55 proc. mężczyzn uważa, że promocja praw kobiet zaszła już tak daleko, że dziś to mężczyźni zaczynają być dyskryminowani. Z kolei 54 proc. jest zdania, że oczekiwania wobec mężczyzn w zakresie wspierania równości płci są zbyt duże. Dla porównania podobne obawy podziela jedynie około 22-23 proc. kobiet.
Choć 54 proc. Polaków deklaruje, że osiągnięcie równości płci jest dla nich ważne, wynik ten plasuje Polskę na przedostatnim miejscu wśród 29 badanych krajów - niższy odsetek odnotowano jedynie w Korei Południowej.
Metodologia badania
Międzynarodowe badanie Ipsos objęło 23 268 dorosłych respondentów z 29 krajów. Sondaż przeprowadzono między 24 grudnia 2025 roku a 9 stycznia 2026 roku metodą internetową na platformie Global Advisor. W przypadku próby liczącej około 500 osób maksymalny błąd statystyczny wynosi ±5 punktów procentowych.