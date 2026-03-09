W skrócie Niemal połowa Polaków uważa, że w kwestii równości płci osiągnięto już wystarczający postęp, przy wyraźnych różnicach opinii między kobietami a mężczyznami.

W badaniu utrzymuje się poparcie dla partnerskiego modelu rodziny, jednak powszechne są także tradycyjne przekonania dotyczące ról płci.

55 proc. mężczyzn obawia się, że promocja praw kobiet zaszła za daleko.

Niemal połowa badanych Polaków (46 proc.) uważa, że w kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn osiągnięto już wystarczający postęp. Odmienne zdanie ma 40 proc. respondentów.

Opinie w tej sprawie są wyraźnie podzielone ze względu na płeć. Z przekonaniem, że działania na rzecz równouprawnienia zaszły już wystarczająco daleko, zgadza się 56 proc. mężczyzn, ale tylko 36 proc. kobiet.

Na tle 29 państw objętych badaniem to właśnie w Polsce odnotowano najbardziej drastyczną zmianę zdania w tej kwestii. W ciągu ostatnich sześciu lat odsetek osób przekonanych, że postępy w osiąganiu równouprawnienia kobiet są już wystarczające, wzrósł o 18 punktów procentowych - z 28 proc. w 2019 roku do 46 proc. obecnie.

Badanie Ipsos z okazji Dnia Kobiet. Co myślą Polacy o równości płciowej?

Polacy w deklaracjach często opowiadają się za partnerskim modelem rodziny. Na przykład 76 proc. badanych uważa, że opieka nad dziećmi powinna być dzielona po równo między kobietę i mężczyznę. Jednocześnie jednak dość wysoki odsetek, bo 41 proc. respondentów twierdzi, że w "typowej" polskiej rodzinie oczekuje się większej odpowiedzialności kobiet za opiekę nad dziećmi.

53 proc. Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że kobiety są naturalnie lepsze w opiece nad dziećmi niż mężczyźni, ale w kwestiach władzy w małżeństwie i domu większość respondentów odrzuca tradycyjne hierarchie, choć nie są one całkowicie marginalne.

66 proc. Polaków nie zgadza się ze stwierdzeniem, że żona powinna zawsze być posłuszna mężowi, a 60 proc. odrzuca pogląd, że to mąż powinien mieć ostatnie słowo w ważnych decyzjach domowych.

Ambiwalencja w kwestii pieniędzy w małżeństwie

Z opinią, że kobieta nie powinna sprawiać wrażenia zbyt niezależnej lub samowystarczalnej, zgadza się 15 proc. badanych, podczas gdy 63 proc. zdecydowanie się z nią nie zgadza.

W obszarze ról ekonomicznych w małżeństwie Polska pokazuje raczej ambiwalentne podejście niż jednoznaczną tradycyjność. Ze stwierdzeniem, że w małżeństwie pojawiają się problemy, gdy kobieta zarabia więcej niż mąż, zgadza się 21 proc. respondentów, 41 proc. się z nim nie zgadza, a aż 33 proc. pozostaje neutralnych.

Podobne wyniki pojawiają się w odwrotnej sytuacji - gdy to mężczyzna zostaje w domu z dziećmi, a kobieta pracuje. Wtedy 19 proc. badanych uważa, że może to powodować problemy, 45 proc. się z tym nie zgadza, a 29 proc. nie ma w tej sprawie jednoznacznej opinii.

Tylko 10 proc. Polaków uważa, że mężczyźni angażujący się w opiekę nad dziećmi są mniej męscy, natomiast 71 proc. zdecydowanie odrzuca takie przekonanie.

Badanie pokazuje też dużą rezerwę Polaków wobec przekonania, że większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych poprawiłaby sytuację w zakresie równouprawnienia. W globalnym zestawieniu Polska zajęła trzecie miejsce od końca pod względem poparcia dla tej tezy. Zgadza się z nią 47 proc. respondentów, a 29 proc. jest przeciwnego zdania. Różnice między płciami są tu bardzo wyraźne: sens takiej zmiany dostrzega 58 proc. kobiet, ale tylko 36 proc. mężczyzn.

Mężczyźni obawiają się dyskryminacji

W Polsce coraz wyraźniej widoczna jest też różnica w postrzeganiu skutków działań na rzecz równouprawnienia. 55 proc. mężczyzn uważa, że promocja praw kobiet zaszła już tak daleko, że dziś to mężczyźni zaczynają być dyskryminowani. Z kolei 54 proc. jest zdania, że oczekiwania wobec mężczyzn w zakresie wspierania równości płci są zbyt duże. Dla porównania podobne obawy podziela jedynie około 22-23 proc. kobiet.

Choć 54 proc. Polaków deklaruje, że osiągnięcie równości płci jest dla nich ważne, wynik ten plasuje Polskę na przedostatnim miejscu wśród 29 badanych krajów - niższy odsetek odnotowano jedynie w Korei Południowej.

Metodologia badania

Międzynarodowe badanie Ipsos objęło 23 268 dorosłych respondentów z 29 krajów. Sondaż przeprowadzono między 24 grudnia 2025 roku a 9 stycznia 2026 roku metodą internetową na platformie Global Advisor. W przypadku próby liczącej około 500 osób maksymalny błąd statystyczny wynosi ±5 punktów procentowych.

