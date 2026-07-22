W skrócie Sondaż SW Research dla "Dziennika Gazety Prawnej" wskazuje, że 49,4 proc. badanych uważa, iż minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda powinna podać się do dymisji.

Najwięcej zwolenników dymisji jest wśród osób w wieku 25-34 lata oraz zarabiających od 5001 do 7000 zł netto miesięcznie.

W każdym przedziale dochodowym najliczniejszą grupę stanowią respondenci opowiadający się za dymisją minister zdrowia.

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W najnowszym sondażu SW Research dla "Dziennika Gazety Prawnej" zapytano ankietowanych, co powinno stać się z polityczną przyszłością minister zdrowia.

"W ostatnim czasie media ujawniły wiele nieprawidłowości w ochronie zdrowia. Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało zapowiedzią szeroko zakrojonych reform. Jakie powinny być dalsze losy minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy?" - brzmiało pytanie.

49,4 proc. respondentów wskazało, że minister powinna podać się do dymisji. Przeciwnego zdania jest z kolei 18,9 proc. 23,1 proc. odpowiedziało "trudno powiedzieć", a 8,6 proc. wskazało, że "nie znają tej sytuacji".

Minister zdrowia powinna podać się do dymisji? Najnowszy sondaż

Mniejsze różnice widać natomiast w podziale ze względu na płeć. 48 proc. kobiet uważa, że Sobierańska-Grenda powinna zrezygnować ze stanowiska, przy czym takiego zdania jest 51,1 proc. mężczyzn.

13,2 proc. kobiet i 24,9 proc. mężczyzn uważa z kolei, że minister powinna pozostać na sprawowanym stanowisku w resorcie zdrowia. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało 26,8 proc. kobiet i 19,1 proc. mężczyzn.

12 proc. kobiet i 4,9 proc. mężczyzn nie zna tej sytuacji.

Z sondażu dla "Dziennika Gazety Prawnej" wynika również, że najbardziej krytyczne są osoby w wieku 25-34 lata - w tej grupie badanych dymisji minister zdrowia chce 59,1 proc. respondentów. "Najniższy wynik odnotowano w grupie osób mających co najmniej 50 lat, ale także tam odwołania minister chce aż 45,6 proc. badanych" - czytamy.

Ochrona zdrowia pod lupą. Polacy o przyszłości Sobierańskiej-Grendy w ministerstwie

Nieco ponad połowa respondentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym, średnim i wyższym twierdzi, że minister zdrowia powinna podać się do dymisji

Z kolei "największe poparcie dla dymisji odnotowano wśród osób zarabiających od 5001 do 7000 zł netto miesięcznie - odejścia minister zdrowia chce 56,6 proc. respondentów" - wynika z sondażu.

"DGP" przekazało, że najniższy wynik, bo 46,5 proc., odnotowano w grupie osiągającej od 3001 do 5000 zł miesięcznie.

"Wśród badanych z dochodem do 3000 zł za odwołaniem minister opowiada się 46,6 proc., a wśród zarabiających powyżej 7000 zł - 48,2 proc" - czytamy. W omówieniu sondażu dodano, że w każdym przedziale dochodowym zwolennicy dymisji stanowią największą grupę.

Badanie zostało przeprowadzone 14 i 15 lipca przez SW Research dla "DGP" na próbie 804 dorosłych Polaków.

Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach na jaw wychodzą nieprawidłowości w polskich szpitalach. Wszystko zaczęło się od ujawnienia przez portal Zero sprawy Warszawskiego Szpitala Południowego. W związku z doniesieniami mediów NIK opublikowała raporty o przeprowadzonych kontrolach, a Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła rozwiązania, które mają zażegnać kryzys w ochronie zdrowia.





Trzaskowski w "Gościu Wydarzeń" o Szpitalu Południowym: To nie miało prawa się zdarzyć Polsat News