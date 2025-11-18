Zapytano o krzyż w Sejmie. Zdecydowana odpowiedź Czarzastego

Dorota Hilger

Dorota Hilger

- Nie będę z sali sejmowej zdejmował krzyża - zapewnił nowo wybrany na funkcję marszałka Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Polityk podkreślił, że Lewica nigdy nie walczyła z wiarą i wiernymi, zabiegała za to o świeckie państwo, a elementem tej walki nie jest zdejmowanie krzyża.

Włodzimierz Czarzasty zadeklarował, że po objęciu funkcji marszałka Sejmu nie zdejmie krzyża
Włodzimierz Czarzasty zadeklarował, że po objęciu funkcji marszałka Sejmu nie zdejmie krzyża Tomasz GzellPAP

W skrócie

  • Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że nie zdejmie krzyża z sali obrad Sejmu.
  • Podkreślił, że Lewica nie walczy z wiarą, lecz opowiada się za świeckim państwem.
  • Czarzasty został nowym marszałkiem Sejmu, zdobywając poparcie m.in. KO, PSL i Lewicy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Marszałek Sejmu podczas pierwszej konferencji prasowej w nowej roli został zapytany, czy zdejmie krzyż z sali obrad izby.

- Jestem politykiem Lewicy. Lewica nigdy nie walczyła z wiarą i wiernymi. Lewica zawsze walczyła o państwo świeckie - odpowiedział Czarzasty.

Jak dodał, nie uważa, by elementem walki o państwo świeckie było zdejmowanie krzyża z sali obrad Sejmu, tym bardziej, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski chciał wprowadzić podobny pomysł w urzędach.

- W tej chwili już chyba nawet nikt o to nie pyta. Mówiąc wprost. Nie będę z sali sejmowej zdejmował krzyża - zapewnił Czarzasty.

Zobacz również:

Włodzimierz Czarzasty został wybrany na marszałka Sejmu
Polska

Nowy marszałek Sejmu wybrany. Posłowie zdecydowali

Joanna Mazur
Joanna Mazur

    Włodzimierz Czarzasty nowym marszałkiem Sejmu. "Nie będę zdejmował krzyża"

    Zapytany, czy jako marszałek Sejmu ma już umówione spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim, Czarzasty odparł: "jeżeli którykolwiek z nas poczuje potrzebę spotkania, to nasze kancelarie się skomunikują i będą rozmawiały".

    Włodzimierz Czarzasty (Lewica) został we wtorek wybrany na nowego marszałka Sejmu. Zastąpił na tej funkcji lidera Polski 2050 Szymona Hołownię.

    W głosowaniu kandydaturę Czarzastego poparli posłowie KO (od głosu wstrzymał się Michał Kołodziejczak), PSL (Zbigniew Ziejewski nie głosował), Polski 2050 (przeciw była Agnieszka Buczyńska, od głosu wstrzymał się Sławomir Ćwik, a Żaneta Śliwowska-Cwalina nie głosowała) i Lewicy.

    Przeciw opowiedzieli się politycy PiS, Konfederacji oraz kół Razem, Wolni Republikanie i Konfederacja Korony Polskiej.

    Zobacz również:

    Posłowie PiS opuścili salę, kiedy przedstawiano kandydaturę Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu
    Polska

    Awantura i krzyki w Sejmie. Posłowie PiS wyszli z sali

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur
    Włodzimierz Czarzasty marszałkiem Sejmu. Na sali okrzyki ''precz z komuną!''Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze