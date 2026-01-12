W skrócie Dwie trzecie Polaków opowiada się za ograniczeniem imigracji spoza UE.

Wyborcy partii prawicowych najczęściej popierają ograniczenia migracji.

Wśród zwolenników koalicji rządzącej dominuje chęć pozostawienia obecnej polityki.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Czy Polska powinna zwiększyć lub ograniczyć przyjmowanie imigrantów spoza Unii Europejskiej?" - takie pytanie zadano ankietowanym w najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski.

Największa grupa, 44,1 proc. ankietowanych, jest zdania, że migracja osób spoza UE powinna zostać zdecydowanie ograniczona, kolejne 22,2 proc. wskazuje z kolei, że liczbę przyjmowanych osób należałoby "raczej zmniejszyć".

Oznacza to, że łącznie zmniejszenia migracji spoza UE do Polski chciałoby 66,3 proc. badanych. Pozostawienie aktualnej polityki bez zmian popiera 22 proc. respondentów. Za zwiększeniem migracji opowiada się natomiast 5,5 proc. badanych ("zdecydowanie zwiększyć" - 2,9 proc., "raczej zwiększyć" - 2,6 proc.).

Jasnej opinii w tej sprawie nie ma 6,2 proc.

Najnowszy sondaż. Zapytano o migrację spoza UE

Poparcie dla statusu quo dominuje wśród wyborców koalicji rządzącej. Za brakiem zmian opowiada się 52 proc. wyborców KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. Drugą najbardziej popularną opcją w tej grupie było zmniejszenie imigracji - wskazało ją 31 proc., z czego 19 proc. chciałoby "zdecydowanego" ograniczenia.

Zwiększenie liczby przyjmowanych osób popiera 5 proc. wyborców Koalicji 15 Października, a 12 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Przeciwną tendencję można zauważyć wśród osób głosujących na partie opozycyjne - Prawo i Sprawiedliwość i Konfederację. 72 proc. z nich wskazało opcję "zdecydowanego" ograniczenia liczby migrantów spoza UE, a kolejne 20 proc. chce "raczej zmniejszyć" poziom migracji.

Łącznie daje to 92 proc. zwolenników ograniczeń. Pozostawienia status quo chciałoby z kolei 7 proc.

Wśród wyborców niezależnych również przeważa opcja ograniczenia migracji (łącznie 66 proc.), choć jednocześnie jest to grupa, której największy odsetek wybiera opcję przeciwną. Za zwiększeniem migracji opowiada się w niej łącznie 18 proc. respondentów.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski. Badanie zrealizowano w dniach 19-21 grudnia 2025 r. metodą mieszaną CATI i CAWI na próbie n=1000.

Weto prezydenta do ustawy cyfrowej. Bosak w ''Śniadaniu Rymanowskiego'': Urzędnik premiera decydowałby, co zostaje w internecie, a co nie Polsat News Polsat News