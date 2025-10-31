W skrócie Afera sprzedaży działki pod CPK pogorszyła ocenę PiS wśród 42,4 proc. ankietowanych, podczas gdy 8,8 proc. oceniło partię lepiej.

Najbardziej negatywne reakcje odnotowano wśród osób starszych oraz z wyższym wykształceniem.

Po nagłośnieniu sprawy zawieszono kilku prominentnych członków PiS.

W sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" badani zostali zapytani, czy informacja na temat sprzedaży kluczowej dla budowy CPK działki pod koniec rządów PiS wpływa na ich ocenę tej partii.

42,4 proc. respondentów wskazało, że ta wiadomość sprawia, że oceniają Prawo i Sprawiedliwość gorzej, podczas gdy w oczach 8,8 proc. poprawiła ona wizerunek PiS. Pozostali ankietowani albo nie słyszeli wcześniej o sprawie (20,6 proc.), albo nie wpłynęła ona na ich ocenę ugrupowania (28,2 proc.).

Medialne doniesienia o sprzedaży działki pod CPK mocniej wpłynęły na ocenę mężczyzn (45,6 proc. wskazuje na pogorszenie swojej oceny partii Jarosława Kaczyńskiego, 10,2 proc. na jej poprawę) niż kobiet (39,3 proc. do 7,5 proc.).

Najbardziej negatywną reakcję informacja wywołała w grupie najstarszych respondentów, w wieku powyżej 50 lat. Na pogorszenie wizerunku PiS wskazało tutaj 48,1 proc. badanych. Jednak we wszystkich grupach wiekowych reakcja była przede wszystkim negatywna.

Ta zależność w najmniejszym stopniu dotyczy najmłodszych, w wieku poniżej 24 lat, gdzie stosunek wynosi 26,1 proc. do 13 proc. Jest to jednak także grupa, w której najwięcej osób o aferze nie słyszało (41,3 proc.).

Podobnie kształtują się nastroje w zależności od poziomu wykształcenia respondenta - we wszystkich grupach najczęstszą odpowiedzią jest pogorszenie obrazu PiS.

Najsilniej widać tą właściwość wśród osób o wykształceniu wyższym (46,5 proc. do 7,8 proc.), najmniej przy wykształceniu zasadniczym zawodowym (38,6 proc. do 17,6 proc.).

Najwięcej respondentów, których ocena PiS uległa poprawie, jest w grupie z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (19 proc., 42,9 proc. mówi o pogorszeniu).

Sprzedaż działki pod CPK. Telus i Romanowski zawieszeni

160-hektarowa działka w Zabłotni, uwzględniona w planach inwestycyjnych Centralnego Portu Komunikacyjnego, została sprzedana wiceprezesowi firmy Dawtona, Piotrowi Wielgomasowi.

Transakcja została zawarta na kilka dni przed oddaniem władzy przez PiS. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprzedał ją za sumę prawie 23 milionów złotych. Teraz jej wartość jest szacowana na ponad 400 milionów.

Po tym jak sprawa została nagłośniona przez media, decyzją prezesa Prawa i Sprawiedliwości, zawieszeni w prawach członków partii zostali były minister rolnictwa Robert Telus oraz były wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski.

Niedługo później pojawiła się informacja o zawieszeniu kolejnych dwóch osób - byłego szefa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Waldemara Humięckiego oraz byłego zastępcy dyrektora oddziału KOWR w Warszawie Jerzego Wala.

