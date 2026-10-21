W skrócie Ponad dwie trzecie ankietowanych w sondażu dla "Rzeczpospolitej" uważa, że polityka Donalda Trumpa nie jest korzystna dla Polski.

Nie istnieje partia, której elektorat z wyborów 2023 roku w większości popiera działania Donalda Trumpa.

Jedynie wśród wyborców Karola Nawrockiego i Grzegorza Brauna przeważają głosy pozytywnie oceniające wpływ polityki Trumpa na Polskę.

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Według 66,5 proc. ankietowanych sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" działania prezydenta USA nie służą Polsce. W tej grupie 36,9 proc. osób jest pewnych swojego zdania, natomiast 29,6 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie służy".

Zwolennikiem polityki Donalda Trumpa jest niespełna co piąty zapytany Polak (19,4 proc.), z czego 4,4 proc. "zdecydowanie", a 15 proc. "raczej tak". Pozostałe 14,1 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Trump szkodzi Polsce? Sondaż, podział opinii według preferencji partyjnych

"Co ciekawe, w Polsce nie ma partii, której elektorat z 2023 r. w większości popierałby działania Trumpa" - zauważa "Rzeczpospolita".

Wśród wyborców obecnej koalicji rządzącej (KO, Lewica, PSL, Polska 2050) krytycznie o prezydencie USA wypowiada się 87,2 proc. pytanych, podczas gdy 4,5 proc. w tej grupie ma o nim dobre zdanie.

Elektorat opozycji (PiS, Razem, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej) jest bardziej podzielony, jednak i w tym podziale opinie negatywne (49 proc.) przeważają nad pozytywnymi (36,3 proc.).

Pozostałe, niegłosujące i niezdecydowane osoby w większości (71,3 proc.) również postrzegają politykę Donalda Trumpa jako niesłużącą Polsce, a 7,9 proc. ma odmienne zdanie.

Sympatycy Nawrockiego i Brauna przechylają szalę

W podziale ankietowanych na to, jak głosowali w ostatnich wyborach prezydenckich, tylko wśród elektoratów Grzegorza Brauna oraz Karola Nawrockiego przeważają opinie, że działania Trumpa są korzystne dla Polski.

Jak pisze "Rzeczpospolita", wśród zwolenników Brauna odnotowano najwyższe poparcie dla polityki Trumpa (53 proc.), a w elektoracie Nawrockiego najniższy odsetek dezaprobaty (37 proc.).

Działania Trumpa ocenia negatywnie 85 proc. zwolenników Sławomira Mentzena. Z kolei wśród wyborców Adriana Zandberga i Magdaleny Biejat poparcie dla polityki prezydenta USA jest bliskie zeru. W większości złe zdanie o jego postawie mają też zwolennicy Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołowni.

Sondaż IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" przeprowadzono w dniach 16-17 października 2026 r. na próbie 1068 osób.



