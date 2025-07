Zapytali Tuska o głosowanie partii Hołowni. "Niemądre"

- Jeśli to był kolejny moment podkreślenia dystansu do własnej koalicji ze strony Polski 2050, to powiedziałbym, że to jest niemądre - powiedział w czwartek premier Donald Tusk, pytany o wspólne głosowanie Polski 2050 i PiS w Sejmie nad poprawkami do ustawy dotyczącej wydatków na budownictwo społeczne. Z kolei w ocenie rzecznika rządu, "to zawsze rozczarowujące, jak któraś z partii tworzących koalicję głosuje inaczej, niż rząd".