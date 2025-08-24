Trwają ustalenia dotyczące spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem. Przywódcom, według niektórych omawianych wariantów, mógłby towarzyszyć Donald Trump, a rozmowy dotyczyłyby zakończenia wojny na Ukrainie.

- Putin zgodził się na rozpoczęcie następnego etapu pokojowego - na spotkanie z Zełenskim - poinformowała we wtorek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

Rosja, z której płyną niekiedy sugestie, że szczyt Putin-Zełenski jest obecnie niemożliwy, stawia jednak warunki, aby takie spotkanie mogło dość do skutku. Jednym z nich miałaby być rezygnacja Kijowa z przystąpienia do NATO i innych bloków wojskowych.

W sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" zapytano Polaków: "Czy wierzy Pani/Pan, że po zawarciu pokoju z Ukrainą, Rosja nie dopuści się już agresji na żaden europejski kraj?".

Wojna na Ukrainie. Czy Rosja zaatakuje inny kraj w Europie? Polacy odpowiedzieli

Z badania wynika, że 14,7 proc. badanych uważa, iż Rosja - po zawarciu pokoju z Ukrainą - nie zaatakuje już europejskiego kraju. Przeciwnego zdania jest 66,8 proc. respondentów, a 18,5 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Biorąc pod uwagę kategorię wiekową, sondaż wykazał, że w dobre intencje Putina najbardziej wątpią osoby po 50. roku życia. 70 proc. z nich uważa, że przywódca Rosji może zaatakować inne państwo po zawarciu pokoju na Ukrainie. Tak samo uważają respondenci posiadający wyższe wykształcenie i ci, których dochody nie przekraczają 3 tys. zł netto.

- Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania to opinia najbardziej popularna wśród osób z miast o wielkości od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców (71 proc.) - komentuje wyniki badania dla "Rzeczpospolitej" Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research.

Rosja zaatakuje NATO? Ukraiński wywiad donosi

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow ostrzegł na początku sierpnia, że Rosja planuje wielkie inwestycje w zbrojenia, przygotowując się do potencjalnej wojny z NATO w 2030 roku, co ma być "zadaniem numer jeden" dla Kremla.

- Właśnie na to ukierunkowane są wszystkie działania i wszystkie budżety - dodał szef wywiadu wojskowego Ukrainy, wskazując, że większość tych środków ma zostać wydana właśnie w ciągu pięciu lat.

Badanie przeprowadzono w formie on-line w dniach 19-20 sierpnia 2025 r. na grupie 800 internautów powyżej 18. roku życia w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby skorygowano przy użyciu wagi analitycznej, aby odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia.

Źródło: "Rzeczpospolita"

