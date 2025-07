Do kwestii nadchodzącej współpracy prezydent elekt odnosił się już w czerwcu podczas wizyty w Pułtusku. Nawrocki stwierdził wówczas, że "czas porzucić histerię" i zacząć współpracować z przyszłym prezydentem "na tyle, na ile to możliwe ".

- W zgodzie z konstytucją i własnym sumieniem będziemy współpracować z nowym prezydentem wszędzie tam, gdzie to konieczne i możliwe. Mam świadomość, że może być trudniej, niż wielu z was sądziło, idąc wczoraj głosować, ale nie zmienia to w najmniejszym stopniu mojej determinacji i woli działania w obronie tego wszystkiego, w co wspólnie wierzymy - oświadczył na początku czerwca.